Reichlich Erfahrungen gesammelt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547069/

"Innen-low kick!" "Shudan zuki!" "Mawashi geri!" "Kopf schützen!", so waren die Zurufe von Trainern am Mattenrand in Richtung ihrer Schützlinge zu hören. Die Sportschule Senshu in Berlin-Steglitz war Gastgeber für ein sogenanntes Anfängerturnier und bot mit zwei Kampfflächen und mehreren Sporträumen ideale Bedingungen für diese Veranstaltung.

Von der Strausberger Ashihara-Karateschule nahmen neun Schüler teil: der siebenjährige Artur Liebecke, die neunjährigen Moritz Reppien, Fabian Ballhorn und Thore Flohr. Zur Strausberger Riege gehörten weiterhin Len-Danilo Boock (zehn), Frederic Turloff, Niclas Schoknecht und Benedict Turloff (alle 14) sowie Stefan Ritsch (32).

Diese Karateschule ist integriert in der Sportwelt Strausberg, (ehemals Racket Center) und wird seit vielen Jahren vom Bundestrainer Sensei Peter Liebecke geleitet. Er sagte nach dem Wettkampf: "Ich bin sehr stolz auf meine derzeitigen Anfänger, denn sie haben Bestleistungen an diesem Tag geboten." Und die Fakten sprechen durchaus für sich: Viermal Platz eins, zweimal Platz zwei und zweimal Platz drei gab es für die Strausberger. Die Nachwuchskämpfer trainieren seit etwa ein bis drei Jahren bei Liebecke. Eine Ausnahme ist Thore Flohr. Er ist erst seit zwei Monaten mit dabei, bekam aber in Berlin als Neueinsteiger ebenfalls eine Chance.

Die Berliner Ashihara-Karateschulen in Pankow und Waltersdorf leitet Sensei Mike Blaneck, ehemaliger Schüler von Liebecke. Er schickte zwei erwachsene Starter, die beide erste Plätze holten. Aljoscha Düsterhöft (28) gewann in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm und Gennady Modnev (32) war in der Gewichtsklasse über 80 Kilogramm erfolgreich. In der Frauenklasse startete Kathrin Cyron (37) und erreichte Platz zwei. Sie reiste von der Ashihara-Karateschule Braunsbedra an.

Fragt man die Kämpfer nach ihrer Motivation, Karate zu erlernen, hört man meist Argumente wie "Spaß an der Bewegung" oder sich "sich im Ernstfall verteidigen können". Eingeladen zu diesem Turnier hatte die deutsche Vertretung von der International Federation of Karate (IFK-D) Naunhof. Ziel war es, in erster Linie den Karate-Anfängern eine Möglichkeit zu geben, Erfahrungen im Wettkampf mit anderen Anfängern zu sammeln.

Gekämpft wurde in einer Art Poolsystem. Zwei bis fünf Sportler einer Alters- bzw. Gewichtsklasse traten gegeneinander an, und zwar im Modus jeder gegen jeden. Ein Kampf dauerte knapp zwei Minuten. Für jeden Treffer auf Oberkörper oder Beine, der Wirkung beim Gegner erzielte, gab es einen halben oder einen ganzen Wertungspunkt. Gewonnen hatte der Kämpfer, der zuerst einen ganzen Wertungspunkt zugesprochen bekam, oder nach der Zeit mehr Punkte erreicht hatte.

Für verbotene Techniken, wie gezielter Schlag zum Kopf oder in den Genitalbereich, gab es Minuspunkte. In diesem Zusammenhang können auch Disqualifikationen ausgesprochen werden. Der Gewinner erhielt drei Punkte und der Verlierer einen Punkt. Bei einem Unentschieden erhielten beide Kämpfer jeweils zwei Punkte.

Doch Verlierer gab es bei diesem Turnier sowieso nicht, denn alle haben an diesem Tag an Erfahrung gewonnen. Auch der Präsident des IFK-D, Sempai Alexander Hertzfeldt, zeigte sich nach dem Turnier mehr als zufrieden. Für ihn war es "das bisher beste Turnier in puncto Fairness und Respekt. Ich habe zahlreiche talentierte Nachwuchskämpfer gesehen. Es war eine Werbung für unseren Sport", resümierte Hertzfeldt.

In der Ashihara-Karateschule in der Sportwelt Strausberg bestehen mehrere Trainingsgruppen und jederzeit sind weitere Kinder, Jugendliche und Erwachsene willkommen. Trainingstage sind immer montags und donnerstags. Kinder trainieren von 17 bis 18 Uhr, Erwachsene von 19 bis 20.30 Uhr.