Kreis will keine neuen Schulen

Die Bevölkerung im Landkreis Barnim wird im kommenden Jahrzehnt zurückgehen - jedoch weniger stark als bisher angenommen. Die Entwicklungen in den verschiedenen Regionen und Altersgruppen seien teilweise sehr unterschiedlich, heißt es im Entwurf des Kindertagesstättenbedarfs und Schulentwicklungsplanes für 2017 bis 2022. Für die relevanten Altersgruppen wird nach wie vor ein Rückgang bei den unter sechsjährigen Kinder prognostiziert. Die Zahl der Sechs- bis 13-Jährigen steige zwischenzeitlich an, sinke dann aber bis zum Jahr 2025 auf den Stand von 2015. Die Zahl der 13- bis unter 18-Jährigen werde dagegen anwachsen. Der Niederbarnim profitiere von den Wanderungsgewinnen und dem großen Anteil an Familien unter den "Zuwanderern", heißt es.

Im Planungsbereich II - das sind die südlichen Regionen des Barnim - geht man für das Schuljahr 2018/19 von 880 Schülern in der Sekundarstufe I aus. 2021/22 sollen es schon 934 sein. An den fünf Oberschulen und der Gesamtschule "Wilhelm Conrad Röntgen" Zepernick werden zu diesem Schuljahr insgesamt 514 Schüler erwartet. Für sie stehen 20,6 Züge zur Verfügung. An der Oberschule Schwanebeck sind es zwei, an der Europaschule Werneuchen, der Oberschule am Rollberg Bernau und an der Oberschule Klosterfelde drei sowie an der Gesamtschule Zepernick und der Tobias-Seiler-Oberschule Bernau vier Züge.

Es sei erkennbar, dass die erwartete Anzahl an Schülern die derzeitigen Kapazitäten im Schuljahr 2018/19 leicht übersteigt. Ab dem Schuljahr 2020/21 steige der Fehlbedarf dann auf bis zu 1,8 Züge an, heißt es. Die Prognose für die Primarstufe und die allgemeine Bevölkerungsentwicklung lasse aber erwarten, dass langfristig wieder eine rückläufige Entwicklung bei den Schülerzahlen eintrete. "Daher rechtfertigt der hier prognostizierte Fehlbedarf nicht die Errichtung einer weiteren Schule", heißt es im Entwurf. Diese Aussage zielt vor allem auf die Gemeinde Ahrensfelde, die schon seit Jahren eine (staatliche) weiterführende Schule fordert. Zusätzlich erforderliche räumliche Kapazitäten könnten vielmehr in anderen geeigneten Gebäuden oder durch temporäre Bauten bereitgestellt werden. Die Europaschule Werneuchen, die Gesamtschule Wilhelm Conrad Röntgen Zepernick, die Oberschule am Rollberg Bernau, die Oberschule Klosterfelde, die Oberschule Schwanebeck sowie die Tobias-Seiler-Oberschule Bernau gelten als gesichert.

Gut sieht es auch bei den Gymnasien aus. Das Barnim-Gymnasium, das Paulus-Praetorius-Gymnasium (beide Bernau) sowie das Gymnasium Wandlitz müssen nicht um ihre Existenz fürchten. Insgesamt rechnet der Landkreis zum Ende des Planungszeitraums (2021/22) mit 420 Schülern in 15,6 Zügen. Die maximalen Kapazitäten werden wie folgt angegeben: Barnim-Gymnasium (4 Züge), Paulus-Praetorius-Gymnasium (6) und Gymnasium Wandlitz (5). Damit würde der prognostizierte Bedarf an Schulplätzen 2020/21 und 2021/22 nicht gedeckt. Auch hier werde aber erwartet, dass dieser langfristig wieder sinke, der Bau einer weiteren Einrichtung sei daher nicht gerechtfertigt, heißt es.

Für die Sekundarstufe II außerhalb von Gymnasien werden 2021/22 insgesamt 170 Schüler erwartet. Das Berufliche Gymnasium des Oberstufenzentrums I Barnim sowie die Wilhelm Conrad Röntgen-Gesamtschule (Sekundarstufe II) Zepernick - beide Einrichtungen haben eine Kapazität "von bis zu vier Zügen" - haben damit eine Zukunft.

Der Kindertagesstättenbedarfs- und Schulentwicklungsplan soll nach Angaben von Kreissprecher Oliver Köhler vom Dienstag "frühestens im September" beschlossen werden. Zuvor haben die Kommunen noch die Möglichkeit, ihre Stellungnahmen zum Entwurf abzugeben.