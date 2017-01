Appetit auf Salami und Moorkeks

artikel-ansicht/dg/0/

Sich gut vermarkten, die eigenen Produkte in den Fokus stellen, die Regionalität bewusst machen - das ist wohl das Anliegen der Unternehmen aus der Region, die sich zurzeit auf der Grünen Woche den bis zu 400000 Besuchern präsentieren. Mit dabei waren am Wochenende Jens und Gabi Petermann. Es war für sie das erste Mal, dass sie mit einem Teil ihrer Produkte, die es täglich im Hofladen "Der Dannenberger" im Falkenberger Ortsteil Dannenberg zu kaufen gibt, den Geschmack der Besucher treffen wollten.

Neben dem Hinweis auf die seit 2012 existierende und gut frequentierte Milchtankstelle, an der man Rohmilch selbst zapfen kann, hatten die Petermanns auf dem Marktplatz der Gaumenfreuden in Berlin das aus selbst angebautem Raps produzierte Öl sowie Wurstspezialitäten wie Rindersalami und -knacker im Gepäck. "Die kamen bei den Besuchern gut an", freut sich Jens Petermann am Montag. Produziert werden die Rindfleischspezialitäten in der Landfleischerei Künkel in Lunow.

"Wir haben uns am Stand des Landesbauernverbandes und des Landfrauenverbandes Brandenburg präsentiert", erklärt er und zeigt sich mit der Resonanz zufrieden. "Wir haben viele gute Gespräche geführt und neue Kontakte geknüpft", so der Unternehmer. Auch in puncto Marketing seien sie einen Schritt vorangekommen. Er sei froh, das Angebot des Landesbauernverbandes angenommen zu haben.

Wie wichtig kurze Wege in der Produktion und Verarbeitung in der Landwirtschaft sind, das weiß Petermann aus seinem täglichen Geschäft. Der 51-Jährige ist Geschäftsführer der Produktivgesellschaft Dannenberg mbH. Die 165 Milchkühe, die zum Bestand des landwirtschaftlichen Betriebs gehören, liefern die Rohmilch, mit der wiederum die Milchtankstelle beliefert wird. Die Ställe befinden sich in zirka 50 Meter Luftlinie Entfernung. Damit sei ein entscheidendes Kriterium erfüllt. Denn Rohmilch dürfe nur ab Hof verkauft werden, wenn es sich dabei auch um den Ort der Produktion handele, so Petermann. Der Verkauf unterliege strengen Kontrollen. Der Automat werde täglich gereinigt. Die Kühe selbst bekommen nur das zu fressen, was Jens Petermann kennt - Silage aus Eigenproduktion, selbst angebautes Getreide. Auf keinen Fall Medikamente und Futter, von dem er nicht weiß, was drin ist, sagt er.

In der stärker ausgerichteten Produktion und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte sieht auch Jutta Lieske, Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des SPD-Arbeitskreises für Landwirtschaft, eine Chance für Märkisch-Oderland. "Die vor allem von klein- und mittelständischen Unternehmen getragene Ernährungswirtschaft ist ein wichtiges Standbein zur Einkommenssicherung und sorgt nachhaltig für eine regionale Wertschöpfung", sagt Jutta Lieske mit Blick auf die Grüne Woche. Regionalität sei für rund drei Viertel aller Verbraucherinnen und Verbraucher ein entscheidender Faktor beim Kauf von Lebensmitteln.

Mit neuen und ganz moorigen Produkten hat Brandenburgs ältester Kurort am Montag die Besucher des Brandenburgtages überrascht. So präsentierte Beate Podlich von der Bad Freienwalde Tourismus GmbH die von Bäckermeister Norbert Bodenbach aus Trampe kreierten Moorkekse. Wesentlicher Bestandteil des Gebäcks ist das Bad Freienwalder Naturmoor. Wer bisher noch nicht die Möglichkeit hatte, die Kekse zu probieren, der findet am Sonnabend noch einmal Gelegenheit dazu. Dann werden die Kurstädter in der Brandenburg-Halle, am Stand 143, die Kekse erneut feil bieten. Dazu reichen sie Moorbuchteln aus Hefeteig und als Lektüre das neue Reisejournal.