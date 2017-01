Vorbereitung auf Wiedereröffnung im Kunstspeicher

artikel-ansicht/dg/0/

Friedersdorf (MOZ) Im Friedersdorfer Kunstspeicher werden derzeit noch die letzten Handgriffe gemacht, um für die Wiedereröffnung des Restaurants am Freitag alles fertig zu haben. In den vergangenen Wochen ist dort die Küche saniert worden.

Bau-Abnahme war erfolgreich: Bundestagsabgeordneter Hans-Georg von der Marwitz (CDU) und Küchenleiter Steffen Schrape (r.) haben sich am Dienstag ein Bild von den fertiggestellten Arbeiten in der Küche des Friedersdorfer Kunstspeichers verschafft. © MOZ/Josephin Hartwig

Neue Geräte erstrahlen, alle stehen inzwischen auf einem Sockel. "Das erleichtert auch die Reinigung der Küche sehr, ist aber vor allem eine Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter", erklärt Hans-Georg von der Marwitz. Auch Küchenleiter Steffen Schrape ist froh, wie sein Arbeitsplatz gestaltet worden ist. "Es ist wirklich viel besser, wird aber auch eine Umstellung werden", sagte er. Schließlich sei er zehn Jahre an die andere Anordnung gewöhnt gewesen. "Aber ich freue mich, ab Freitag wieder zu beginnen." Nicht nur für das Küchenpersonal - wie etwa die "gute Seele" Martina Buk - wird der Umbau spürbar sein. Durch eine neue Kühltruhe können sich Eisliebhaber ab diesem Sommer auch auf ein Angebot an Eisbechern freuen. "Das hatten wir bislang nicht und wird sicher so manchen sehr freuen", sagte Schrape. Freitag ab elf Uhr wird das Restaurant wieder regulär geöffnet sein.