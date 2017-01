Konzept für Fusion fehlt

artikel-ansicht/dg/0/

Auch die Mehrheit der Mitglieder des Kulturausschusses sieht zur Fusion der beiden Kunstmuseen keine Alternative. Kulturdezernent Markus Derling (CDU) bekräftigte: "Beide Standorte bleiben erhalten. Zwei gleichberechtigte Partner können durch die Fusion ihre Stärken auch wirklich stärken und neue Chancen beidseitig nutzen." Das Cottbuser Kunstmuseum Dieselkraftwerk gehört bereits einer Stiftung gemeinsam mit dem Landestheater Cottbus an. Das Frankfurter Museum Junge Kunst soll dann auch unter dieses Stiftungsdach folgen.

Ein Gesetzentwurf liegt inzwischen ebenso vor wie der Entwurf für ein Finanzierungsabkommen, informierte Derling. Das eigentliche Konzept jedoch nicht. Derling bestätigte, dass die Direktorin des Kunstmuseums Dieselkraftwerk das Konzept überarbeite. Kremeier habe von Experten sowie aus dem Kulturministerium und den beiden Städten weitere Empfehlungen erhalten. "Ende März sollen dann alle Dokumente zur öffentlichen Diskussion freigegeben sein", informierte er über den weiteren Zeitplan.

Für Erik Rohrbach (Linke), der eine Fusion der beiden Museen grundsätzlich befürwortet, ist diese Situation unbefriedigend. "Das Landesmuseum kommt. Aber konkret ist nichts klar. Worüber reden wir eigentlich, wenn nicht mal ein Konzept auf dem Tisch liegt", sagte er. Das sei auch deshalb misslich, weil diese Fusion ohnehin keine Liebesheirat, sondern allenfalls eine Vernunftehe sein werde.

Ulrike Kremeier hatte kürzlich ein neues Ausstellungsgebäude für Frankfurt vorgeschlagen. Rohrbach befürchtet, dass damit die auch in der Frankfurter Kulturentwicklungsplanung weiter für Ausstellungen vorgesehene Rathaushalle geopfert werden soll. Dem widersprach Derling. "Natürlich diskutieren wir auch, wie andere historische Gebäude in der Stadt sinnvoll genutzt werden können. Politik sollte durchaus weiter denken dürfen", sagte er. Derling hatte wiederholt das Alte Kino für eine Nutzung als Museum für Bildende Kunst ins Gespräch gebracht. Er machte aber auch deutlich, dass dies Zukunftsmusik ist. Denn das Gebäude befindet sich nach wie vor in Privatbesitz. Derling plädierte dafür, zunächst die Fusion zu gestalten und in zwei, drei Jahren auch die "Unterbringungsfrage" zu lösen.

Allerdings würde sich durch die geplante Erweiterung des Frankfurter Museums durch eine Abteilung Museumspädagogik, wie es sie in Cottbus bereits gibt, bald auch die Frage nach der Unterbringung dieser Abteilung stellen. Derling stellte fest, dass die Fusion der beiden Museen ohnehin kein Sparmodell sei. Hauptgrund der Fusion sei es, die Struktur der beiden Kunstmuseen zu stärken.

Derling stellte auf Nachfrage fest, dass das Konzept für das Landesmuseum von der Cottbuser Direktorin Ulrike Kremeier erarbeitet werde. Sie sei auch als Direktorin des fusionierten Kunstmuseums vorgesehen. Er räumte ein, dass das Frankfurter Museum Junge Kunst an der Konzepterarbeitung nicht beteiligt sei. Nach dem Ausscheiden von Prof. Brigitte Rieger-Jähner als Direktorin wurde ihre Stelle nicht neu besetzt. Auf die ausgeschriebene Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters soll es knapp 40 Bewerbungen geben.