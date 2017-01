Junge Leser im Fokus

artikel-ansicht/dg/0/

Leseclub im Bibka: Die ehemalige Lehrerin Bärbel Sportkow ist Lesepatin in der Stadtbibliothek. Gemeinsam mit Franz (10), Helene (8), Hermann (9), Lucienne (9) und Marica (10; v.l.) liest sie aus deren Lieblingszeitschrift "Tierfreund". © MOZ/Jörn Tornow

Es gibt Bücher, die kaum wieder in die Regale geräumt schon wieder entliehen werden. "Ein ganzes halbes Jahr" von Jojo Moyes ist so ein Buch. "Weil die Nachfrage so groß war, haben wir ein zweites Exemplar angeschafft", erzählt Ines Pöschke, die Leiterin der Stadtbibliothek Beeskow. Auf ein gutes Jahr blickt sie mit ihrem Team zurück. "Wir sind sehr zufrieden", sagt sie.

2016 ist die Zahl der Entleihungen um rund 1000 auf 68 928 gestiegen (2015: 67 943 Entleihungen). Die meisten entfallen auf den Erwachsenen-Printbereich, konkreter auf Belletristik und Sachbücher (23 782 Entleihungen), gefolgt von Kinderbüchern (17 411 Entleihungen). Der Zuwachs bei den Kinderbüchern stimmt Ines Pöschke ganz besonders fröhlich. "In der heutigen Zeit ist lesen gerade für Kinder sehr wichtig", findet sie. Und so überrascht nicht, dass auch im vergangenen Jahr der Fokus in der Stadtbibliothek auf die junge Leserschaft gelegt wurde.

2016 verzeichnete die Einrichtung rund 20 000 Besucher aus Beeskow und Umgebung - so wie auch im Jahr zuvor. 362 Kinderleser zwischen sechs und zwölf Jahren nutzen das Angebot. Insgesamt 216 Veranstaltungen (2015: 199) wurden in den Räumlichkeiten der Stadtbibliothek durchgeführt - Führungen eingeschlossen - und erreichten 3571 Teilnehmer

Etwa 19 000 Medien können in der Stadtbibliothek geliehen werden. Allen voran: Bücher. Daneben sind auch Zeitschriften, DVDs, CDs, E-Books und einige wenige MCs, Video- und Kinderkassetten sowie CD-ROMs erhältlich. Das Sortiment wird regelmäßig überprüft. Verschließenes sowie veraltete Sachbücher werden nach und nach ausgetauscht.

Eine größere Veränderung im Sortiment gab es im vergangenen Jahr bei den Zeitschriften. "Auf dem Markt gibt es ständig neue", erklärt die Leiterin. Eine Umfrage wurde durchgeführt, um herauszufinden, was die Leser interessiert. Rund acht Wochen lang lagen diverse Zeitschriften in der Stadtbibliothek aus, aus denen Favoriten gewählt werden sollten. Hinterher wurden einige Zeitschriften abbestellt und andere wiederum abonniert, darunter welche zu den Themen Gesundheit und Garten.

8500 Euro standen für Neuanschaffungen zur Verfügung - so wie in den Jahren zuvor. Ob das reicht? Ines Pöschke hält kurz inne und nennt ein Ergebnis der Fachstelle für Bibliotheken des Landes Brandenburg für 2015. Demnach liege der durchschnittlich aufgewendete Betrag im Bundesland unter dem Bedarf.

Am 4. März findet von 10 bis 12 Uhr der Tag der offenen Tür statt. Das Thema: "Damals, als ich klein war ..."