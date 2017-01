Zwischen Auftragskunst und Rebellion

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Ausstellung "Schlaglichter. Sammlungsgeschichte(n)" zeigt eine Auswahl dreier Kunsteinrichtungen in Beeskow, Frankfurt und Cottbus. Dabei soll auch die Entwicklung der DDR-Kunst dargestellt werden. Am Sonnabend wird einer der drei Teile in Eisenhüttenstadt eröffnet.

In den Ausstellungsräumen des Dokumentationszentrums Alltagskultur der DDR wird am Dienstag noch fleißig gebohrt und geschraubt. Zwei Mitarbeiter des Kunstarchivs Beeskow sind damit beschäftigt, verschiedene Gemälde für die neue Ausstellung an die Wand zu hängen. Bereits ab Sonnabend werden die insgesamt 80 Kunstwerke im Rahmen der Ausstellung "Schlaglichter. Sammlungsgeschichte(n)" zu sehen sein. Diese umfasst eine dreiteilige Schau, die außerdem noch in Cottbus und Frankfurt gezeigt wird. Dabei sollen zeitgleich Schlaglichter auf die Sammlungsgeschichten des dkw. Kunstmuseums Dieselkraftwerk Cottbus und des Museums Junge Kunst Frankfurt (Oder) sowie auf den Bestand des Kunstarchivs Beeskow geworfen werden.

Während in Cottbus und Frankfurt als Prolog der geplanten Fusion der beiden Museen Objekte aus dem jeweils anderen Haus gezeigt werden, sind in Eisenhüttenstadt Werke aus dem Kunstarchiv Beeskow zu sehen. Die Sammlung kam 1994 zustande und umfasst etwa 15 300 Objekte. "Die Auswahl der 80 nun hier gezeigten Werke fiel dennoch nicht allzu schwer, da sie den Wandel der Auftragsbehandlung über die Jahrzehnte verdeutlichen", sagt Kurator Herbert Schirmer.

Ganz praktische Probleme bereiten ihm hingegen die kleinen Ausstellungsräume im Dokumentationszentrum. "Da hier früher eine Kinderkrippe war, sind die Räume für eine Ausstellung relativ eng. Dazu kommen noch die Fenster zwischen den einzelnen Räumen, die wir versuchen, mit Bildern abzuhängen", berichtet Schirmer. Da in jedem Raum ein anderes Jahrzehnt ausgestellt wird, musste allerdings für jede Epoche ein großformatiges Bild gefunden werden, damit es über den Fensterrahmen passt.

Das älteste Kunstwerk der Ausstellung in der Stahlstadt stammt von 1948 und zeigt Wilhelm Pieck. Wer den einstigen DDR-Präsidenten abbildete, ist allerdings nicht bekannt. "Es handelt sich um einen unbekannten Künstler, sein Namenszug auf dem Gemälde ist leider unleserlich", verrät der Kurator. Auch sechs Porträtplastiken sind ausgestellt: Von Lenin über Eisler und den Mann-Brüdern bis hin zu Brecht. "Beispielsweise wurde die Heinrich-Mann-Plastik von Wieland Förster für ein FDGB-Heim im Erzgebirge angefertigt", berichtet Schirmer.

Mit der Auswahl der Werke soll auch die Bandbreite und Entwicklung zwischen Auftragsmalerei und einer mehr oder weniger subtilen Rebellion gegenüber der DDR-Obrigkeit ausgedrückt werden. So lassen sich gesellschaftliche und kulturpolitische Entwicklungen und Brüche aufzeigen. "Während in den 1960er-Jahren viele Werke noch vom erzieherischen Antrieb des neuen sozialistischen Menschentypus charakterisiert sind, zeigt sich in der Malerei der 1980er-Jahre vor allem ein kritisches Verhältnis zur Gesellschaft", heißt es im Ausstellungstext.

Die Schau wird bis zum 17. April zu sehen sein. Ein Katalog ist in Arbeit und wird voraussichtlich Mitte Februar mit einem Umfang von 290 Seiten zum Preis von 19 Euro zu erwerben sein. Am 25. März macht die eigens auf die Ausstellung ausgerichtete Veranstaltungsreihe "Kunst.Klang" Station in Eisenhüttenstadt. Nach einem Konzert gibt Kurator Herbert Schirmer eine Führung durch die Ausstellung.

Ausstellungseröffnung am Sonnabend um 11 Uhr im Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR, Erich-Weinert-Allee 3. Ab 10.30 Uhr freier Zutritt. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 4 Euro