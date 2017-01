Überzeugender Auswärtssieg der Grünheider

artikel-ansicht/dg/0/

Von Beginn an wirkten die Gäste, bei denen Felix Stachowiak nach auskurierter Verletzung erstmals seit langer Zeit wieder dabei war, aber Mathias Henow weiter fehlte und zudem Ritchie Panzer passen musste, sehr fokussiert und vom Trainerteam hervorragend eingestellt. Der Gastgeber aus der Vier-Tore-Stadt spielte in den vergangenen Jahren stets eine gute Rolle in der Ostsee-Spree-Liga, musste vor dieser Saison aber einige Abgänge verkraften, zudem sind wichtige Leute langfristig verletzt, und so steckt die Fortuna als Tabellenvorletzter tief im Abstiegskampf.

Zu Beginn der Partie warfen die Neubrandenburger alles in die Waagschale um den favorisierten Gästen Paroli zu bieten. Dies gelang ihnen bis zum 4:4, dann aber übernahmen die Grünheider mehr und mehr das Kommando. Eine gute Abwehr, gepaart mit einer ausgeglichenen Angriffsleistung, sorgte für die 10:7-Führung der Männer um Kapitän Toni Büttner. Auf der anderen Seiten war es vor allem Marcus Deutsch, der die Einheimischen mit einem Dutzend Treffern zumindest eine Zeit lang im Spiel hielt.

In den ersten Minuten des zweiten Durchgangs sollte sich die Partie dann aber entscheiden. Innerhalb weniger Minuten enteilte der GSV auf 22:12, weil er in dieser Phase besonders konzentriert agierte. Die Abwehr um Mateusz Krzyzanowski stand felsenfest, und vorn spielte Franz Breu die Neubrandenburger Defensive ein ums andere mal aus. Trainer Matelicz, der allen Spielern Einsatzminuten gab, freute sich über "den disziplinierten und couragierten Auftritt".

Derweil gibt es am Sonnabend ab 18.30 Uhr in der heimischen Löcknitzhalle einen besonderen Leckerbissen für die Grünheider Handballfans: Die zweite Vertretung der Füchse Berlin ist zu Gast, wird durch den wegen der WM ruhenden Bundesligabetrieb gut aufgestellt sein und sich für die Hinspielniederlage revanchieren wollen.

Grünheider SV: Petersen, Leuschner - Breu 9, Wettengel, Krzyzanowski 2, Kaberidis 4, Büttner 1, Hudewenz 1, Klünder, Fink 4, Stachowiak 2, Schwiderski, Griebsch 4, Heine 7