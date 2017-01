Nullnummer in der Kür

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (RA) Am letzten Heimspieltag in der Hallensaison erfüllten die Fehrbelliner Faustballer ihr Minimalziel zwar mit einem Sieg. Doch sie tappen in der Tabelle wegen der Niederlage gegen TS Berlin aber weiterhin auf der Stelle.

Duell an der Leine: Dennis Mohns vom Güstrower SC traf in dieser Szene auf den Fehrbelliner Henning Christ. Der Angreifer des Gastgebers wich im zweiten Tagesspiel wie abgesprochen für Benjamin Münchow. © MZV

Im ersten Spiel gegen Güstrow starteten die Rhinstädter ausgesprochen gut. Die gegnerische Angabe stellte keine großen Probleme dar und wurde von der Abwehr mit Max Jäkel, Michael Hilker und Tizian Sehmsdorf für den Angriff mit Henning Christ und Marten Christ aufgelegt. Die Angriffe wurden schnell verwandelt und der erste Satz klar gewonnen. Im zweiten Satz kam nach einer Drei-Punkte-Führung für die 90er noch einmal beim Stand von 7:7 Spannung auf. Zum Satzende konnte mit guten Angaben die Barlachstädter auf Distanz gehalten und der Satz mit 11:9 gewonnen werden. Auch im dritten Durchgang lagen die Fehrbelliner klar vorn und zogen zum 3:0-Spielgewinn davon.

Das Spiel der Gäste untereinander entschied die Berliner Turnerschaft ebenfalls klar mit 3:0 für sich.

Gegen den Tabellenführer der Berliner Turnerschaft hatten sich die Fehrbelliner ein Spiel auf Augenhöhe vorgenommen. Benjamin Münchow begann nun für Henning Christ im Angriff. Aber von Beginn an war Sand im Getriebe der 90er. Die Angriffsmöglichkeiten wurden nicht genutzt. Folgerichtig ging der erste Satz verloren. Nach einem ausgeglichenen Start in den zweiten Satz schlichen sich wieder die Fehler ein, auch aus der Angabe heraus und unnötige Patzer in der Abwehr. In den dritten Satz starteten die Rhinstädter besser und verwandelten nun auch eigene Angriffe konsequenter, aber dem folgte eine kurze Schwächephase, die die Berliner zur Führung ausnutzten. Die Gastgeber versuchten den Anschluss zu halten, was letztlich aber bis zum Spielverlust nicht gelang.

Am letzten Spieltag am 4. Februar gegen Gastgeber Gnutz (Siebter) sowie Stern Kaulsdorf (Zweiter) versuchen die Männer um Marten Christ die maximale Punkteausbeute zu erzielen. Noch ist der Sprung auf den vierten Tabellenplatz möglich. Zur Abstiegszone beträgt das Polster jedoch schon zehn Punkte.