Linumer Naturschutzstation verliert eine Stelle

Linum (kus) Die Naturschutzstation des Landesamtes für Umwelt in Linum muss einen personellen Einschnitt hinnehmen. Nachdem der langjährige Mitarbeiter Manfred Wolf altersbedingt ausgeschieden ist, wird diese Stelle nicht wieder besetzt. Das bestätigte am Dienstag das Landesamt auf RA-Nachfrage. "Die Personalbedarfsplanung und ressortübergreifende Personalentwicklungsplanung für die brandenburgische Landesverwaltung sieht bis 2020 keine Wiederbesetzung dieser Stelle vor", so Pressesprecher Thomas Frey. In der Station, die seit ihrer Gründung vor 26Jahren drei Mitarbeiter hatte, wird es künftig nur noch zwei Angestellte geben. Laut Stations-Leiter Dr.Norbert Schneeweiß ist es aber schon in den vergangenen Jahren schwierig gewesen, die große Zahl der Landesaufgaben zu erfüllen und weitere Naturschutzprojekte zu stemmen. Dass die Stelle nicht wieder besetzt wird, sieht Schneeweiß sehr kritisch, da viele Aufgaben voraussichtlich auf Ehrenamtler verlagert werden müssen. Das Landesamt will das offenbar anders organisieren. Das altersbedingte Ausscheiden von Mitarbeitern soll künftig kompensiert, werden, indem Aufgaben neu bewertet und abgearbeitet werden.