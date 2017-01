Polizeibericht Gransee vom 24.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg. Für ein Projekt brachtenzwei 15- und 16-jährige Schülerinnen am 19. Januar ein Tütchen mit einer drogenähnlichen Substanz in die Schule. Ihre Lehrerin stellte das Tütchen sicher und informierte die Polizei. Das Tütchen wurde sichergestellt.

Einbruch misslingt

Liebenwalde. Am vergangenen Wochenende versuchten bisher unbekannte Täter in eine Gartenlaube an der Ladestraße in Liebenwalde einzubrechen. Das gelang nicht. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro.