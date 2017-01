Polizeibericht Bernau vom 24.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547087/

Schönow. Mit dem sogenannten Enkeltrick haben sich Betrüger bei einer 78 Jahre alten Frau in Schönow Geld ergaunert. Die Rentnerin hatte am Montagmittag gegen 11.30 Uhr einen Anruf ihrer angeblichen Enkelin erhalten, die vorgab, unbedingt Geld für einen Wohnungskauf zu brauchen. Die Seniorin willigte ein und wurde auch nicht misstrauisch, als ihre „Enkelin“ sagte, dass sie eine Vertrauensperson schicken würde, um das Geld zu holen. Tatsächlich kam ein untersetzter Mann Mitte 50, nahm die Summe an sich und ging weg.

Estrichpumpe aus Container gestohlen

Eiche. Eine mobile Estrichpumpe und Werkzeuge haben Diebe am Montag von einer Baustelle in der Landsberger Chaussee in Eiche gestohlen. Dass die Geräte aus dem Container verschwunden waren, stellten die Mitarbeiter des Bauunternehmens am Mittag fest. Der Schaden liegt bei rund 2000 Euro.

Auto landetim Straßengraben

Groß Schönebeck. Den „Abflug“ ihres Autos von der winterglatten Straße zwischen Eichhorst und Groß Schönebeck hat eine Fahrerin Montagnacht mit leichten Verletzungen überstanden. Ihr Wagen war von der Fahrbahn abgekommen und letztlich im Straßengraben gelandet. Die Frau wurde ins Eberswalder Krankenhaus gebracht. Der Schaden liegt bei rund 2000 Euro.

Berlin: Auf der Holzmarktstraße im Stadtbezirk Treptow-Mitte behindert zwischen dem Stralauer Platz und der5 Alexanderstraße in beiden Richtungen bis Ende Juni eine Baustelle den Verkehr. Es wurde eine Umleitung ausgeschildert.

Verkehrstipp