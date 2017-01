Polizeibericht Neuruppin vom 24.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Wegen seiner auffallend unsicheren Fahrweise haben Polizisten am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf der Fehrbelliner Straße in Neuruppin einen Renault gestoppt und kontrolliert. Der 77-jährige Fahrer konnte keine Fahrerlaubnis vorlegen, da diese ihm nach einem Verkehrsunfall Anfang Dezember entzogen worden war. Da der Mann aber trotzdem weiterfahren wollte, stellten die Polizisten die Fahrzeugschlüssel sicher. Zudem wurde eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.

Dieselgestohlen

Neuruppin (RA) Etwa 40 Liter Dieselkraftstoff sind aus einem Lkw gestohlen worden, der an der Otto-Grotewohl-Straße in Neuruppin abgestellt war. Der Diebstahl geschah vermutlich zwischen vergangenem Freitag und Montag. Der 43-jährige Fahrer des Lkw stellte am Morgen fest, dass der Tankdeckel offenbar gewaltsam geöffnet worden war. Der Sachschaden beträgt rund 100 Euro.