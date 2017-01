Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 24.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547089/

Zwei unbekannte Jugendliche haben am Montag gegen 13.40 Uhr im Hausflur der Ulrich-von-Hutten-Gesamtschule ein pyrotechnisches Erzeugnis gezündet. Dadurch wurden Wände und Fußböden mit Farbe beschmiert. Zum Zeitpunkt der Zündung waren keine Schüler auf den Fluren. Es kam niemand zu Schaden.Die Tatverdächtigen wurden nicht gefasst. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Mutmaßlicher Dieb muss in Haft

Bundespolizisten haben am Montag auf der Autobahn einen Mann festgenommen, der zweimal nicht zu Gerichtsverhandlungen erschienen war. Dem 18-Jährigen wird vorgeworfen, im August 2016 Waren im Wert von etwa 230 Euro aus einem Baumarkt in Neubrandenburg gestohlen zu haben. Der Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt und danach in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bei Unfall Tank beschädigt

Auf der Autobahn ereignete sich am Dienstag gegen 1 Uhr bei Fürstenwalde in Richtung Frankfurt ein Verkehrsunfall. Ein Pkw Opel kam aus bisher ungeklärter Ursache von der linken Fahrspur nach rechts ab und fuhr gegen einen Lkw. Dabei wurde der Tank des Lkw beschädigt, so dass Dieselkraftstoff entweichen konnte. Beide Fahrer blieben unverletzt. Feuerwehrleute entleerten den Tank in Auffangbehälter und reinigten die Fahrbahn. Der Schaden beträgt 5000 Euro.

Mazda verschwunden

Von einem Parkplatz an der Humboldtstraße ist ein Pkw Mazda verschwunden. Die Besitzerin hatte das Auto dort am Montag gegen 22.20 Uhr abgestellt. Als sie am Dienstag gegen 10.30 Uhr zum Parkplatz zurückkehrte stand der Wagen nicht mehr dort. Der Wert des Fahrzeugs wird auf etwa 16 000 Euro geschätzt.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute unter anderem in Markendorf an der Wildbahn. Am Donnerstag wird am Weinbergweg die Geschwindigkeit der Autos gemessen.

Blitzer