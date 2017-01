Polizeibericht Strausberg vom 24.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf. Eine Frau erkannte am Montagnachmittag ihr gestohlenes Fahrrad wieder. Es stand angeschlossen am S-Bahnhof. Sie rief die Polizei. Als die Beamten eintrafen, wollte gerade eine andere Frau das Fahrrad benutzen. Die gab an, das Rad geschenkt bekommen zu haben. Die ursprüngliche Besitzerin konnte Unterlagen zum Rad vorlegen und bekam es zurück.

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Rüdersdorf. Ein Fiat fuhr an der Straße der Jugend/Ecke Dr.-Wilhelm-Külz-Straße Montagnachmittag auf einen Skoda Fabia auf und schob diesen auf einen Transporter. Dabei verletzte sich der Fiatfahrer leicht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ungefähr 10 000 Euro.