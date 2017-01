Polizeibericht Seelow vom 24.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547091/

Neuhardenberg. Unbekannte hatten es am vergangenen Wochenende wohl auf Getreide und Kraftstoff abgesehen. Die Täter zerschnitten den Zaun eines Firmengeländes an der Karl-Marx-Straße und rissen das Tor zu einer Halle heraus. Mit einem Fahrzeug fuhren sie auf das Gelände und entsicherten eine betriebsinterne Tankanlage. Neben Diesel fehlt auch eine unbekannte Menge an Weizen.

Laterneangefahren

Haselberg. Im Rückwärtsgang stieß ein Mercedes-Fahrer am Montag in der Straße Alte Brennerei gegen eine Laterne. Es entstand ein Sachschaden von 550 Euro.