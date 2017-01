Polizeibericht Eberswalde vom 24.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Lichterfelde. Bei einem Garagenbrand in Lichterfelde ist am Montagmittag ein Schaden in Höhe von rund 20 000 Euro entstanden. Das Gebäude in der Gartenstraße stand gegen 11.40 Uhr in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, Menschen waren laut Polizei zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Bislang wird davon ausgegangen, dass ein Heizlüfter in der als Fitnessraum genutzten Garage Ursache des Feuers war.

Auto landetim Straßengraben

Groß Schönebeck. Den „Abflug“ ihres Autos von der winterglatten Straße zwischen Eichhorst und Groß Schönebeck hat eine Fahrerin Montagnacht mit leichten Verletzungen überstanden. Ihr Wagen war von der Fahrbahn abgekommen und letztlich im Straßengraben gelandet. Die Frau wurde ins Eberswalder Krankenhaus gebracht.

Kollisionauf der Kreuzung

Eberswalde. Mit dem Schrecken sind die Fahrer eines Opel Omega und eines VW Touran bei der Kollision ihrer Wagen am Montagabend auf der Kreuzung Eisenbahnstraße/Werbelliner Straße in Eberswalde davongekommen. Schaden: 5000 Euro.