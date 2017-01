Polizeibericht Schwedt vom 24.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neukünkendorf. Einem auf frischer Tat ertappten Einbrecher ist in der Nacht zum Dienstag in Neukünkendorf gerade noch die Flucht gelungen. Er war gegen2.30 Uhr in einem Wohnhaus vom Hausbesitzer überrascht worden. Der Einbrecher flüchtete in einem dunklen Kombi älteren Baujahres. Er hatte eine Tasche mit Portmonee, Bankkarten und Bargeld sowie zwei Autoschlüssel und andere Schlüssel mitgenommen.

Tankbetrug mitgestohlenem Auto

Prenzlau. Mit einem gestohlenen 5er BMW hat ein Mann in Prenzlau getankt und ist ohne zu bezahlen wieder davongefahren. Der Betrüger hatte die Tankstelle im Seelübber Weg Montagabend gegen 18.15 Uhr angesteuert. Wie sich herausstellte, war das Auto mit Uckermark-Kennzeichen am 2. Januar als gestohlen gemeldet worden.

Mülltonnein Flammen

Götschendorf. Aufmerksame Menschen haben bei einem Brand einer mit Pappe und Papier gefüllten Mülltonne in Götschendorf in der Nacht zum Dienstag größeren Schaden verhindert. Als sie gegen 23.40 Uhr das Feuer in der unmittelbar an der Kirche stehenden 240-Liter-Tonne sahen, löschten sie die Flammen und bugsierten daneben stehenden Müllbehälter aus dem Gefahrenbereich. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen der Polizei, die den schnellen Helfern dankt, dauern an.