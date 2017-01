Polizeibericht Freienwalde vom 24.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg. Nach einem Unfall auf der L 33 zwischen Strausberg und Prötzel sucht die Polizei Zeugen. Ein weißer Opel überholte dort am 29. Dezember 2016 gegen sechs Uhr ein vorausfahrendes Fahrzeug. Im Gegenverkehr musste der Fahrer eines Renaults ausweichen. Er überschlug sich und erlitt schwere Verletzungen. Der weiße Opel mit einem FRW-Kennzeichen fuhr weiter in Richtung Strausberg. Hinweise nimmt die Polizei in Strausberg unter Tel. 03341 3300 entgegen.

Lkw rammt Straßenlaterne

Haselberg. Mit einer Straßenlaterne zusammengestoßen ist am Montagnachmittag ein Lkw. Der Schaden, der beim Rückwärtsfahren in der Straße Alte Brennerei entstand, beträgt etwa 550 Euro.