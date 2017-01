Anspruchsvolle Kulturveranstaltungen

artikel-ansicht/dg/0/

Ribbeck (MOZ) Freunde anspruchsvoller Kulturveranstaltungen kommen beim ersten Ribbecker Bücherwinter sicherlich auf ihre Kosten. Noch bis Ende März werden Lesungen, Theateraufführungen, Musik und Ausstellungen in fünf renommierten Ribbecker Räumlichkeiten dargeboten. Den Auftakt zum Ribbecker Bücherwinter gab es bereits am vergangenen Sonnabend mit einer Lesung mit von Wolfram Fleischhauer im Café Monet bei Claudia und Thomas Jung.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547096/

Einen Teil der Veranstalter und Kulissen kennt man bereits vom "Märchenhaften Ribbeck", die bereits in der der ersten Winterhälfte für reges Treiben im vorweihnachtlichen Fontanedorf sorgten. So ist diesmal neben dem Café Monat auch wieder die Alte Schule, das Schloss Ribbeck, das Waschhaus und das Theater der Frische mit unter den Akteuren. "Wir hatten hier in den vergangen Jahren eine Menge Lesungen gehabt und dabei auch versucht, eine Kinderlesereihe zu etablieren", sagte Axel Koziol. Er ist Betreiber und Schulleiter der Alten Schule in Ribbeck. Koziol ist zudem des Geschäftsführer des Kinder- und Jugendfördervereins V.I.F..

"Für mich als Schulleiter und als Leiter eines Vereins, der dieses Haus betreibt und sich um die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen bemüht, war es immer das Ziel, das Thema Buch, Lesen und das Schreiben, hier in Ort fest zu verankern, sagt er. Man habe in Ribbeck viele unterschiedliche Räumlichkeiten mit unterschiedlichen Größen, die fast alle bewirtschaftet werden. "Gerechnet auf die Einwohnerzahl hat Ribbeck wohl die größte Caféhausdichte Europas", scherzte Koziol.

Und so erwartet das Publikum auch einen alten Bekannten. Friedrich Christian Delius liest am 26. Februar aus seinem Werk "Die Birnen von Ribbeck" - 26 Jahre danach. In der Wendezeit hat sein zeitkritisches Werk einst für viel Gesprächsstoff nicht nur unter den Ribbeckern geführt. Koziol erwartet somit die Lesung mit großer Spannung.

Die Schauspieler Eva Mattes und Claus Stahnke lesen zum Thema "Reformation 500" Büchners "Lenz" (12.3.) und Kant (26.3.). "Kulinarisch wird die Veranstaltungsreihe entsprechend mit Lesewein, einem Fischgericht namens Dreimaster und einem "Scheiterhaufen" als Nachspeise untermalt - in Anlehnung an die 500-Jahr-Feierlichkeiten der Reformation", ergänzt Geschäftsführer Frank Wasser vom Schloss Ribbeck. Mit ihm fand Axel Koziol gleich einen großen Freund der Idee des Bücherwinters. Für die Kinder gibt es am 11.3. eine Lesung aus dem Hörspiel "Herr Fresssack" von Dietmar Roberg und Rio Reiser und den "Ton Steine Scherben". Die Auseinandersetzung mit der lokalen Euthanasie-Geschichte behandelt am 25.2. das Theater der Frische mit der szenischen Lesung "Brandenburger Märchen".

Die Veranstalter zielen mit der Veranstaltungsreihe nicht auf ein Breitenpublikum, man wolle auch Ecken und Kanten zeigen, unterstreicht Koziol. Jedoch: "Veranstaltungen in dieser Größenordnung können sich nicht mit dem Kartenverkauf finanzieren - da hoffen wir auch auf finanzielle Unterstützung", sagt Koziol, der gemeinsam mit den Co-Veranstaltern den Ribbecker Bücherwinter als festen Bestandteil im havelländischen Kulturkalender etablieren will. "Das biete eine Chance, die Region kennenzulernen - gerade zu dieser Jahreszeit, wo sich draußen nichts abspiele, betont er.

Ines Kias vom Tourismusverband schätzt die Idee der fünf Bücherwinter-Akteure. Sie sagt: "Gerade die Kleinheit bietet einen großen Reiz für das Publikum. Der Gast erlebt hautnah mit, wie und was hier gemacht." In der Falkenseer Stadthalle gibt es am 19.2. gar einen Nebenschauplatz im Bücherwinter. Dort liest Erol Sander "Das Bildnis des Dorian Gray". Das Programm und der Kartenverkauf des Ribbecker Bücherwinter sind übrigens auf den jeweiligen Internetseiten der fünf Veranstalter zu finden.