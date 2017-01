Kontrolleure sollen ahnungslose Touristen abgezockt haben

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Fahrkartenkontrolleure haben nicht den besten Ruf. Immer wieder stehen sie im Verdacht, erhöhte Beförderungsentgelte in die eigene Tasche zu stecken. In Berlin sind jetzt fünf betrügerische Kontrolleure der S-Bahn aufgeflogen. Nun stellt sich die Frage, ob es weitere schwarze Schafe gibt.

Komplizierte Fahrscheinpraxis: In Berlin sollen S-Bahn-Kontrolleure gezielt ahnungslose Touristen abgezockt haben.

Nachdem die Bundespolizei fünf betrügerische S-Bahn-Kontrolleure aus dem Verkehr gezogen hat, gehen die Ermittlungen unvermindert weiter. Womöglich waren weitere Mitarbeiter des privaten Sicherheitsunternehmens Wisag in die Machenschaften der Kollegen involviert, vielleicht sind auch andere Bundesländer betroffen. Beides könne man im Moment nicht ausschließen, heißt es bei der Bundespolizei. Die S-Bahn Berlin verspricht derweil: "Jeder Einzelfall wird untersucht."

Die Wisag, die von der S-Bahn beauftragt ist, regelmäßig Fahrkartenkontrollen in den Zügen der Bahn-Tochter durchzuführen, hat inzwischen reagiert und die fünf Mitarbeiter vom Dienst freigestellt. "Ein solches Verhalten ist absolut inakzeptabel", betont Sprecherin Tamara Schreiber. "Bestätigt sich der Verdacht gegen die Mitarbeiter, werden wir konsequent mit den uns zur Verfügung stehenden juristischen Mitteln gegen sie vorgehen."

Nach mehreren Hinweisen und Anzeigen von verschiedenen Reisenden hatte die Bundespolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft monatelang gegen die Verdächtigen ermittelt. Ihnen wird Betrug, Nötigung und Unterschlagung vorgeworfen.

Mit einer fiesen Masche sollen die Kontrolleure immer wieder ahnungslose Fahrgäste abgezockt haben. Nach Angaben der Ermittler hielten sie gezielt nach Touristen Ausschau, die mit den Einzelheiten der Berliner Beförderungsbestimmungen nicht vertraut waren.

Wenn die Opfer falsche Tickets gekauft oder ihre Fahrscheine nicht entwertet hatten, sollen die Kontrolleure sie unter Druck gesetzt und vehement ein Bußgeld von 60 Euro in bar gefordert haben. Für solche Fälle geltende Kulanzregeln sollen sie ignoriert haben. Die Einnahmen sollen sie ihrem Arbeitgeber verschwiegen und für sich behalten haben. Quittungen gaben sie nicht heraus.

Das Verhalten der Kontrolleure sei in keiner Weise zu entschuldigen, sagt Jens Wieseke, Vizechef und Sprecher des Berliner Fahrgastverbandes IGEB. Allerdings räumt er ein, dass Mitarbeiter der Wisag womöglich wegen "prekärer Arbeitsverhältnisse" anfällig für derlei Betrügereien seien. "Vor allem deshalb plädieren wir dafür, dass die Beförderungsunternehmen Kontrollen in eigener Regie durchführen." Auch unter den Kontrolleuren der Berliner Verkehrsbetriebe sind viele, die bei anderen Unternehmen beschäftigt sind. Mit dem Vorwurf, erhöhte Beförderungsentgelte in die eigene Tasche zu stecken, sei längst nicht nur die S-Bahn konfrontiert, betont Wieseke.

Die Bahn-Tochter fordert von der Wisag jetzt eine schnelle und tiefgreifende Aufklärung ebenso wie nachvollziehbare Maßnahmen, um derartige Vorfälle künftig auszuschließen. "Die S-Bahn Berlin duldet keinerlei kriminelle Machenschaften von eigenen oder Mitarbeitern beauftragter Unternehmen", heißt es in einer Erklärung. In letzter Konsequenz werde eine Kündigung des Dienstleisters nicht ausgeschlossen.

Die Drohung scheint man bei der Wisag durchaus ernst zu nehmen. Inzwischen seien die Kontrollen verstärkt worden, denen sich die Mitarbeiter regelmäßig unterziehen müssen, versichert der Dienstleister. Eigens dafür seien kurzfristig zwei Stellen geschaffen worden. Zudem kündigt das Unternehmen weitere Maßnahmen an.

Ebenso wie die S-Bahn ist auch die Wisag in die Ermittlungen der Bundespolizei einbezogen. "Wir nehmen das Thema sehr ernst und haben ein hohes Interesse an der Aufklärung des Falles - sowohl im Sinne der Kunden und Fahrgäste als auch im Sinne unseres Unternehmens und unserer Mitarbeiter", sagt Sprecherin Schreiber.