Unioner Mädchen weiter auf Rang eins

Werneuchen (RA) Die Handballmädchen des SV Union Neuruppin gewannen in Werneuchen mit 25:12(10:4) und bleiben damit weiterhin auf Rang eins der Spielunion. Dass das kein Spaziergang werden würde, waren sich Trainergespann Rudolf Rienaß und Martin Dachselt sicher. Unterstützt wurden sie am Wochenende von Marten Bukowski auf der Bank.

Etwas verkrampft begannen die Fontanestädter die Partie und mussten sich erst einmal die Wege durch die körperliche und auch sehr defensive Abwehr der Barnimer Mädchen bahnen. Union ging zwar in Führung, ließ danach allerdings einige gute Möglichkeiten liegen. Werneuchen versuchte, sich durch die Unioner Abwehr mit kraftvollen Einläufen Möglichkeiten zu erarbeiten. So kamen die Gastgeber allerdings zu Strafwürfen. Bis zum 4:4 blieb es beim zähen Ringen. Werneuchen traf nur vom Siebenmeterpunkt. Ansonsten "waren unsere Mädels zu stark für die Gastgeber", sagte Rienaß. Union rückte nach einer Auszeit mit der Abwehr auf und spielte fortan eine 1-4-1-Deckung. Die vorgezogene Megan Gelhorn erkämpfte sich einen Ball nach dem anderen und lief Tempogegenstöße oder schickte Sina Maurer auf der Außenbahn. Bis zur Halbzeit traf nur Union und führte bereits mit 10:4.

"Wir spielen weiter Tempohandball, nicht nachlassen", so die Trainer. Das zogen die Neuruppinerinen gnadenlos durch und führten nach weiteren zehn Minuten mit 15:5. Dabei ließen sie noch einige Wurfmöglichkeiten aus. Union konzentrierte sich jetzt aufs Positionsspiel und "zeigte dabei einige richtig gute Möglichkeiten". Megan Gelhorn gelang dabei ein Kabinettstück: In Bedrängnis zog sie zwei Gegnerinnen auf sich und bediente mit einem verdeckten Rückhandpass die am Kreis freistehende Lisa Marie Hagendorf. Die warf gnadenlos ein.

Die Werneuchener wurden immer hilfloser in ihren Aktionen. Entweder bissen sie sich an der durch Ariane Neumann gut positionierte Abwehr fest oder scheiterten an Torfrau Fabienne Feliks. Und auch gegen die druckvollen Tempogegenstöße von Gelhorn, Maurer und Neumann waren sie machtlos. Einzig Eva Eduardowa im Werneuchener Gehäuse bewahrte ihr Team vor einer größeren Tordifferenz. Werneuchen kam in den letzten Minuten noch zu Anschlusstoren, als es Union ruhiger angehen ließ.