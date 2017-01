Sozialdemokraten verspüren Aufbruchstimmung

artikel-ansicht/dg/0/

Die SPD wähnt sich offenbar obenauf. Nachdem der Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel seinen Verzicht auf die Kanzlerkandidatur erklärt hat, ist nun Aufbruchstimmung zu verspüren. Brieslangs SPD-Vorsitzender Norbert Jütterschenke sagte etwa: "Die Entscheidung zugunsten von Martin Schulz ist vernünftig, überfällig, zielführend und auch notwendig. Die SPD braucht eine neue Führungskraft, die Leute mitreißt. Das ist mit Martin Schulz gegeben." Er wolle zwar nicht über die Arbeit von Sigmar Gabriel "meckern", aber Martin Schulz sei die beste Lösung. "Ich habe es mir erhofft. Nun haben wir die Chance, aus dem Loch herauszukommen", meinte er weiter.

Christina Hanschke, SPD-Chefin in Wustermark, sieht in Schulz einen Hoffnungsträger. "Er ist der richtige Mann, wie er unter anderem als Präsident des Europäischen Parlaments intelligent bewiesen hat", sagte sie. "Sigmar Gabriel hat die besten Zeiten hinter sich. Er hat seinen Biss verloren." Nauens SPD-Bürgermeister Detlef Fleischmann kann mit der Kanzlerkandidatur von Schulz "gut leben". Es sei zwar eine Überraschung für ihn gewesen, doch traue er ihm ein "gutes Ergebnis" bei den Bundestagswahlen zu. "Er ist jemand, der authentisch ist. Was er denkt, sagt er auch so. Das ist nicht verkehrt", so Fleischmann. "Er ist ein guter Kandidat."

Falkensees SPD-Bürgermeister Heiko Müller sieht für seine Partei "eine insgesamt gute Entscheidung". So habe Schulz durch seine Funktion im Europäischen Parlament eine hohe Akzeptanz und Bekanntheit genießen können und für viel positives Echo gesorgt. "Ich erwarte mir nun einen positiven Schub, den es mit Sigmar Gabriel so wohl nicht gegeben hätte. Ich denke, mit der Person Martin Schulz wird auch deutlich werden, wie wichtig Europa weiterhin ist, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Lage. Schulz kann das am ehesten transportieren."