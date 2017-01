Streicher und Klavier

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Das Weimarer Klavierquartett gastiert am 18. Februar im Schützenhaus Beeskow. Dem Quartett gehören Johanna Zmeck (Klavier), Barbara Seifert (Violine), Ura Scholl (Viola) und Nassib Ahmadieh (Cello) an. Zu Gehör gebracht werden Werke von Camille Saint-Saëns, Richard Strauss und Gabriel Fauré.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547106/

Das Weimarer Klavierquartett vereint junge Musiker, die sich an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar trafen. Inzwischen sind sie in Orchestern wie der Staatskapelle Weimar, dem West-Eastern-Divan-Orchestra und an der Barenboim-Said-Akademie Berlin tätig. Das Beeskower Konzert beginnt um 17 Uhr.