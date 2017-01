Naturparktermine auf einen Blick

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547107/

Randvoll mit Anregungen zu Entdeckungen und Streifzügen durch den Naturpark und seine Umgebung präsentiert sich der aktuelle Kalender. So enthält das Programm nicht nur Hinweise zu Exkursionen, Radwanderungen und Vorträgen, die mit Interessantem aus Flora und Fauna aufwarten, sondern auch eine Auswahl der Veranstaltungen und Feste in den sich im Naturpark befindenden Orten. Urlauber, Tagesgäste und Einwohner dürfen sich gleichermaßen eingeladen fühlen, das, was der Naturpark Schlaubetal an diesem Jahr zu bieten hat, zu erkunden und zu erleben.

"Der neue Veranstaltungskalender ist gerade rechtzeitig fertig geworden", freut sich Mathias Schulze, der stellvertretende Leiter der Naturparkverwaltung Schlaubetal. Nicht nur weil erste Höhepunkte wie der Tag der Lieberoser Heide am 28. Januar und eine Rangertour durch den Winterwald am 29. Januar bereits bevorstehen, sondern auch, weil der Kalender auf der Grünen Woche in Berlin vorgestellt wurde.

Mathias Schulze empfiehlt besonders die Orchideenwanderungen wie die am 21. Mai. 13 Orchideenarten kommen im Schlaubetal vor, darunter Exemplare, die es einzig in dem Naturpark gibt. Vor allem aber freut er sich auf das Naturparkfest am 13. Mai, das nach erfolgreicher Premiere im Vorjahr erneut Händler, Handwerker und Naturfreunde an der Wagenburg bei Groß Drewitz zusammenbringt.