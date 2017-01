Kreisreform: Die "Lausitz-Banane" wird brüchig

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) In den Regierungsparteien von SPD und Linker macht sich Unbehagen über die Vorschläge zur Kreisreform breit. Vor allem der große Niederlausitz-Kreis - bestehend aus Spree-Neiße, Cottbus, Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster - wird als zu groß angesehen. Das Verwaltungsgebilde, das wegen der länglichen Form bereits den Spitznamen Lausitz-Banane trägt, sei im Gesetzentwurf nicht ausreichend begründet, heißt es. Die Angst vor den zu erwartenden juristischen Auseinandersetzungen ist groß. Außerdem hatte Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) kürzlich laut über mögliche Veränderungen am Entwurf nachgedacht.

Die Linke setzt in dieser Frage auf regionale Aktivitäten. In den betroffenen Kreistagen wird für kleinere Lösungen auf freiwilliger Basis geworben. Wenn sich Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz zusammenschließen, blieben Spree-Neiße und Cottbus übrig. Dort gibt es bereits Sympathie für die kleinere Fusion. "Wenn es freiwillige Zusammenschlüsse gibt, können wir im Landtag kaum was dagegen haben", sagt der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Hans-Jürgen Scharfenberg.

Gegen die kleineren Kreise spricht lediglich, dass laut Leitbild die Einwohner einer Stadt (Cottbus) nicht die Mehrheit im künftigen Kreistag haben sollen. Allerdings sehen die Prognosen auch eher einen Gleichstand der Bevölkerung von Cottbus und Spree-Neiße voraus.

Wenn die Lausitz-Banane entfällt, gibt es keinen Grund mehr, an der Fusion von Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald festzuhalten. Zumal in beiden Kreisen an Prognosen gerechnet wird, denen zufolge sie im Jahr 2030 die geforderte 175 000 Einwohnergrenze nicht unterschreiten werden.

Für die Linke hat die Selbstständigkeit von Teltow-Fläming den Charme, dass ihre einzige Landrätin über das Reformjahr 2019 hinaus bis zum Ende der Wahlperiode im Amt bleiben könnte. Die SPD hofft darauf, dass dann im entsprechenden Bundestagswahlkreis die CDU mit ihrer für den Herbst geplanten Kampagne gegen die Kreisreform ins Leere läuft. So könnten die Sozialdemokraten vielleicht den Wahlkreis von der Union zurückerobern.

Die Änderungen am Kreiszuschnitt bringen für die Regierungspartner aber noch einen weiteren Vorteil. Die Grünen im Landtag hatten die Reform lange Zeit grundsätzlich unterstützt. Als der Neuzuschnitt der Kreise bekannt wurde, gingen sie auf Distanz und forderten für den Süden kleinere Kreise. Wenn letztlich elf statt neun Verwaltungseinheiten entstehen, könnte die Koalition zumindest auf die Stimmenthaltung der Grünen bei der Abstimmung über die Gesetze rechnen. Bei einer dünnen rot-roten Mehrheit von nur drei Sitzen im Parlament ist dies ein nicht unerhebliches Argument.