Wenn der Rock'n'Roll die Osterinseln besucht

Fürstenwalde (MOZ) Es ist einige Jahre her, dass Carsten Frederik Hiller (Schlagzeug), Oliver Kranz (Gesang), Kay Gerling-Bassmann (E-Bass) und Patrick Lyhs (Gitarre) von der Band Fahrenheit 212 auf die Osterinseln reisten, um Musik zu machen. Doch der Aufenthalt schwingt noch nach. Von den "emotionalsten Moment" in der 25-jährigen Band-Geschichte spricht Hiller, wenn er daran zurückdenkt.

"Vaka teatea", das 2016 erschiene Konzeptalbum, ist von der Reise inspiriert. "Weißes Schiff" heißt der Titel übersetzt. Die Stücke handeln von "Sehnsucht, Weite, vom Gefühl, dass nicht alles rund läuft, dass man mal raus will", sagt Hiller.

Am Sonnabend, ab 19 Uhr, spielt "Fahrenheit 212" in der Fürstenwalder Kulturfabrik - natürlich viele Titel des aktuellen Albums. Mit "Vaka teatea" räumte die Band 2016 beim Deutschen Rock- und Pop-Preis ab. Mitglieder der Samba Kids aus Berlin unterstützen die Musiker. "Sie werden auch am Sonnabend mitspielen", kündigt Hiller an.

Im Hauptquartier der Band, in der Fürstenwalder Leistikowstraße, stehen große Tonnen, auf denen getrommelt wird. Auch die Gitarren und Hillers Schlagzeug stehen hinter den gut gesicherten Türen des Probenraums. "Alfred-Brehm-Haus", steht in ordentlicher Schrift über dem Zimmer. Hiller grinst. "Wenn ältere Männer hier ne Weile drin üben und schwitzen, muss man manchmal lüften", sagt er.

Plakate vergangener Auftritte und volle Aschenbecher zeugen von so manch langer Nacht. "Das ist der Rock'n'Roll", kommentiert Hiller, und öffnet erst mal das Fenster. Rock'n'Roll, das stehe für ihn für Freiheit, für unbequem sein, für Fragen stellen, sagt der 46-Jährige, dessen Musikerkarriere im Parkclub in einer Punkband begann. Der Auftritt am Samstag steht im Rahmen des Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, heißt es auf der Internetseite der Kulturfabrik. "Wir haben uns immer politisch geäußert", sagt Hiller dazu. Dem Ereignis der Befreiung gerecht zu werden, wolle sich die Band allerdings nicht anmaßen.

Karten für das Konzert kosten 11 Euro im Vorverkauf, 14 Euro an der Abendkasse. Die MOZ verlost drei mal zwei Freikarten. Dazu muss folgende Frage beantwortet werden: Das wievielte Band-Jubiläum feiert Fahrenheit 212 in diesem Jahr? Wer die Antwort weiß, ruft heute bis 14 Uhr an unter 01378 00117782 (50 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil abweichend).