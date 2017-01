Bedarf an Spendernieren

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) In Brandenburg warten derzeit 410 Menschen auf ein Spenderorgan. Wie die Techniker Krankenkasse (TK) am Dienstag mitteilte, bestünde ein besonders hoher Bedarf an Nieren (344). Zudem benötigten 36 Patienten eine Leber, 21 ein Herz und elf eine Lunge. Die TK beruft sich auf Zahlen der Stiftung Eurotransplant, die für die Verteilung von Spenderorganen in acht europäischen Ländern zuständig ist. Deutschlandweit stehen rund 10000 Menschen auf der Warteliste. Die Verteilung wird seit November über ein zentrales Datenregister geregelt.