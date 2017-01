artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Zu einer ganz klaren Ansage mit lautstarken Worten holte Christian Schulz nach 32 Minuten aus. Seinem Neuruppiner Team drohte am Sonnabend nach der 13:10-Halbzeitführung eine Niederlage, weil Gegner TSG Lübbenau aufdrehte und plötzlich mit 17:15 vorn lag.

Abgehoben zum Teamjubel: Vor allem über die linke Angriffsseite lief es am Sonnabend für die C-Jugend des HC Neuruppin. © MZV

Die Rechnung des Neuruppiner Coaches ging auf. Seine Oberliga-Mannschaft "zauberte" in den nächsten Minuten. Dank einer beeindruckenden zehnminütigen Phase mit nur zwei Gegentoren, aber auch mit neun eigenen Treffern zog der HCN dem Kontrahenten den Zahn. Letztlich war der Neuruppiner Zug nicht aufzuhalten. Mit sieben Toren Vorsprung kam die Schulz-Mannschaft von etwa 70 Zuschauern gefeiert vom Parkett. Das war der dritte Saisonerfolg in der Oberliga, aber der Tabellensiebte (von neun) hatte sechs Begegnungen keinen Zähler mehr geholt. Er bleibt in Reichweite der Kellerkinder.

Schulz: "Wir zeigten eine gute Reaktion auf die knappe Niederlage vor einer Woche gegen Wildau. Beim 4:3 (achte Minute) ging der Gastgeber erstmals in Führung. Dank zweier sehr offensiver Abwehrreihen fielen viele Tore durch Konter. Das Passspiel wurde stiefmütterlich umgesetzt.

Kurz nach dem Wiederanpfiff rieben sich die Neuruppiner ihre Augen. Lübbenau drehte auf und lag mit zwei Toren vorn. "Ich nahm die Auszeit", sagte der Trainer. Aggressiver wollte er seine Jungs wieder sehen und zupackend. Es fruchtete. Der HCN schaltete auf D-Zug-Tempo. Zudem folgte Christian Schulz einer "Eingebung. Ich brachte Gregor Bellin auf Linksaußen." Er spielt sonst im linken Rückraum. "In der Abwehr hatte Kevin Leue über links seine Aufgabe gut erfüllt, nur vorn musste ich reagieren", begründete der Coach. Auch ließ er zwei weitere Auslösehandlungen im Angriff praktizieren.

Der HCN packte kräftig zu und fing sich sieben Zeitstrafen ein (zwei für Lübbenau). "Damit haben wir jedoch unseren Gegner eingeschüchtert."