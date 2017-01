Nach Kantersieg weiter ganz vorn

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Am ersten Rückrunden-Spieltag der Handball-Landesliga empfingen die Männer von Tabellenführer HC Angermünde den HC Pritzwalk (9.). Der hatte am Spieltag zuvor dem Staffel-Mitfavoriten Hansa Wittstock ein Remis abgetrotzt - doch bei den Uckermärkern kam er gehörig unter die Räder.

Das Hinspiel Mitte September war durch die Uckermärker auswärts mit 29:19 gewonnen worden. Die Gastgeber fanden nun von Beginn an gut in die Partie. Die Abwehr stand gewohnt sicher, sodass es dem Gast aus der Prignitz in der Anfangsphase nahezu unmöglich war, einfache Tore zu erzielen. Hinzu kam ein gut parierender Torhüter Tobias Scheer, der maßgeblichen Anteil daran hatte, dass sein Team früh mit 4:0 in Führung gehen konnte.

In der Folge gelang es den Hausherren, sich über schnelle Tempogegenstöße und gut herausgespielte Kombinationen weiter vom Gegner abzusetzen - 12:4 stand es nach 20 Minuten. Der Gast versuchte mittels einer Auszeit, das Ruder irgendwie noch herumzureißen und sich neu einzustellen, doch die Angermünder ließen nicht nach und lagen bereits zur Pause vorentscheidend mit 15:6 in Führung.

Nach Wiederbeginn wurde auf Seiten der Gastgeber ordentlich durchgewechselt, sodass jeder Spieler wertvolle Einsatzzeit bekam. Doch der HCA tat sich in den ersten zehn Minuten des zweiten Spielabschnitts schwer. Vor allem einfache Ballverluste sowie unvorbereitete Abschlüsse standen den Uckermärkern in dieser Phase im Weg, um den Vorsprung weiter auszubauen.

Der Gast wusste allerdings diese Schwächeperiode der Hausherren nicht auszunutzen - ganz im Gegenteil: Die Angermünder konnten in der Folgezeit den Vorsprung über die Stationen 18:8, 22:9 und 25:10 weiter vergrößern. Die Gegenwehr der Pritzwalker war nun endgültig gebrochen, sodass der HCA am Ende hochverdient mit 28:12 als Sieger vom Feld ging. Da der Tabellenzweite aus Werneuchen das Barnim-Duell gegen den Finowfurter SV überraschend zu Hause verlor, ist nun der 1. SV Eberswalde II erster HCA-Verfolger.

Den Angermünder Fans steht eine etwas eigentümliche Rückrunde ihres Teams bevor: Nur noch zweimal (am 11. März gegen Schlusslicht Wittenberge II und am 1. April gegen die Bernauer Bären) stehen Heimspiele auf dem Programm. Dagegen muss der HCA bis zum 6. Mai noch achtmal auf Reisen gehen.