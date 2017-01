Bären werfen Keeper berühmt

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) "Mit einem blauen Auge davon gekommen" oder "Ende gut - alles gut!" - so lässt sich Partie in der Handball-Landesliga zwischen dem Tabellenletzten PHC Wittenberge II und den Gästen vom HSV Bernauer Bären wohl zusammenfassen.

Allen Aktiven und den Fans der Bernauer Bären musste klar gewesen sein, dass ein so klarer Sieg wie der Heimsieg beim Hinspiel im September in Wittenberge nur schwer zu wiederholen ist. Doch was die favorisierten Gäste über 55 lange Minuten den Mitgereisten boten, war ihre schwächste Leistung in dieser Saison.

Mit technischen Fehlern, leichtsinnigen Zuspielen und einer von dieser Mannschaft noch nicht gesehenen Chancenvergabe machten sich die Spieler das Leben, sprich das Spiel, selbst schwer und ermöglichten dem Kontrahenten, das Geschehen zu bestimmen.

Ehe sich die Bernauer versahen, lagen sie mit 0:3 zurück, erkämpften sich beim 3:3 zum ersten Mal den Ausgleich. In der folgenden Phase stand der gute Torhüter der Gastgeber ständig im Blickpunkt. Völlig unbedrängt vor dem Tor der Wittenberger vergaben die Angreifer ihre Tormöglichkeiten, sprich: Sie warfen den Keeper berühmt. Zum Glück stand die Bernauer Abwehr und Bären-Torhüter Jens Schönstädt konnte sich mehrmals auszeichnen. Darauf aufbauend war in der 25. Minute erstmals ein Vorsprung von drei Toren zugunsten der Gäste auf der Anzeigentafel zu sehen. War der Knoten geplatzt? Nein, denn bis zum Pausenpfiff konnte Wittenberge wieder ausgleichen und weiter von einem ersten Sieg in dieser Saison träumen.

Die zweite Spielhälfte begann wie die Erste. Die Gastgeber benötigten nur eine Minute, um zwei Tore zu erzielen und die Bären wieder in die Verfolgerrolle zu drängen. Bis zur 49. Spielminute, dann wurde ihr zwischenzeitlich bis auf drei Treffer angewachsener Vorsprung endlich von den Bernauern egalisiert: Spielstand 22:22. Doch der Rhythmus, Wittenberge legt vor und der HSV zieht nach, änderte sich erst, als in der 55. Spielminute Markus Lenz einen Tempogegenstoß erfolgreich abschloss und einen Angriff später David Schleicher mit einem gefühlvollen Heber seine Mannschaft in Halbzeit zwei erstmals in Führung brachte.

Noch einmal gelang es den Gastgebern auszugleichen, doch Denis Bohne vom Kreis, Eric Wolf und Markus Lenz mit Treffern nach Tempogegenstößen sorgten letztendlich für den Auswärtssieg.

Auch wenn sie die Bären über die volle Spielzeit lautstark unterstützten, an diese Wendung des Spiels haben viele Fans nicht mehr geglaubt. Umso größer waren die Erleichterung und der Jubel bei ihnen und den Aktiven. Die Unparteiischen Andrea Wollgast und Daniel Beyer brachten dank ihrer souveränen Leistung das Spiel sicher über die Zeit.