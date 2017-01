Klassenprimus auf die FÃ¼ÃŸe getreten

artikel-ansicht/dg/0/

Es ist einiges im Umbruch in der Frauenmannschaft des Finowfurter SV, die aus privaten und gesundheitlichen Gründen in der Saisonmitte mit einem komplett verjüngten Kader auftritt. Umso größer war die Freude über den guten Auftritt in Oranienburg.

Trainer Guido König bestärkte seine Damen von Beginn an, forderte Mut und Spielfreude in einem Spiel, bei dem es weniger um einen Sieg, als um eine erneute Findungspartie ging. Das gesamte Team, inklusive seiner fünf zeitgleich aktiven A-Jugend Spielerinnen, wollte dem Tabellenersten so richtig auf die Füße treten.

Die Ansage "mutig sein - frech bleiben" sollte jedoch in der eklatanten Einstiegsphase verpuffen. Die Frauen ließen sich in einer anfänglich offensiv ausgerichteten Deckung ein ums andere Mal hoffnungslos überlaufen. Die Folge war ein 4:0, 5:1, 7:3 Rückstand nach nur wenigen Minuten. Eine entsprechende taktische Korrektur des Trainers und eine stark agierende Lara Philipp im Angriff sorgten dafür, dass die Frauen auf 7:6 aufschließen konnten.

Aufgrund der Manndeckung gegen die druckvolle Melanie Baier wurden die Räume für den Finowfurter Angriff größer. Diese nutzte besonders Lara Philipp mit tollen Einzelaktionen, um nicht nur selbst Treffer zu erzielen, sondern auch Celina Heinrich auf der Position daneben, gekonnte in Szene zu setzen. Die Deckung steigerte sich enorm und ein gut parierter Wurf von Torhüterin Laura Trettin brachte als Konter durch Antonia Wollbrück den Ausgleich (12:12).

Die Steigerung im Deckungsverhalten und die Sicherheit durch das Ergebnis bestärkten zunehmend den Finowfurter Rückraum, der nun auch aus der zweiten Reihe gefährlich wurde. Mit einer überraschenden, aber stark erkämpften Führung (14:15) ging es in die Halbzeit. Ziele für die zweite Hälfte der Partie war: Weiter so! Nicht nachlassen!

Die Frauen wollten dem Tempo ihre Spielfreude entgegensetzten und die schnellen Angriffe der Oranienburger unterbinden. In der zweiten Hälfte ließen sich die Finowfurterinnen durch zwei schnelle Angriffe die Führung nehmen, blieben aber lange auf Augenhöhe. Melanie Beier und Celina Heinrich konnten auf der gemeinsamen Angriffsseite gute Lösungen und Lücken finden, um den Anschluss zu halten (16:16, 17:17, 19:19).

In der Deckung wurden die Beine zunehmend schwerer und durch insgesamt acht Minuten in Unterzahl in Halbzeit zwei konnte man an diesem Tag die Oranienburgerinnen nicht am Sieg hindern. Ein kurzes Aufbäumen reichte für einen erneuten Ausgleich (23:23), der jedoch kraftbedingt nicht über die 60 Minuten gehalten werden konnte (25:23, 26:24, Endstand 27:24).

Die Frauen des Finowfurter SV sind trotz Niederlage zufrieden mit ihrer Leistung unter den Voraussetzungen. Sie haben gezeigt, wozu sie unter erschwerten Bedingungen fähig sind.

Zum nächsten Spiel erwarten die Finowfurter Damen am 11.Februar in heimischer Halle den Hennickendorfer SV. Hier sollte an die gute Leistung angeknüpft werden, um die nächsten Pluspunkte einzufahren.