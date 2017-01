Lob und Kritik für den Winterdienst

artikel-ansicht/dg/0/

Lindendorf/Falkenhagen (MOZ) Den Winterdienst auf den kommunalen Straßen lobte Libbenichens Ortsvorsteher Reiner Schumann in der Beratung im Lindendorfer Gemeinderat. Dienstleister ist das Lohnunternehmen Schulze-Kahleyss. Allerdings würden einige Anlieger ihrer Räumpflicht für die Wege nicht nachkommen, sagte Schumann. Das Lob von Dolgelins Ortsvorsteher Michael Pfeiffer galt dem Winterdienstleister Roland Grund Transporte. Der Falkenhagener Abgeordnete Wolfgang Trohl ist mit dem Frankfurter Winterdienstleister unzufrieden. Nach Regenmantel räume der nur einspurig, in der Bahnhofstraße sei der Sand vor den Grundstücken statt auf der Straße gelandet, so Trohl.