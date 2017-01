Dennis Rietz legt Konkurrenz auf die Matte

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Hoch dekoriert, nämlich mit dem Landesmeistertitel, kehrte Dennis Rietz vom Judoverein Do Keiko Bad Freienwalde von den Landeseinzelmeisterschaften aus Strausberg heim. Damit nicht genug: Vereinkameradin Sarah Schmidt heimste in der Konkurrenz U18 weiblich die Bronzemedaille ein. Mit den Erfolgen qualifizierte sich das Kurstadt-Duo für die Norddeutschen Meisterschaften, die im Februar in Frankfurt (Oder) sowie erneut in Strausberg ausgetragen werden.