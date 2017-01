Schülerzahlen in Frankfurt steigen wieder

artikel-ansicht/dg/0/

Differenziert nach Schulformen stellt sich die Situation wie folgt dar: An den acht Grundschulen lernen im aktuellen Schuljahr 2304 Jungen und Mädchen. 2012/2013 waren es 2174. An den zwei Oberschulen sind die Schülerzahlen in den vergangenen vier Jahren von 671 auf 764 gestiegen. Gründe für den deutlichen Anstieg seien die demographische Entwicklung, die Folgen der Inklusion sowie die Wahlentscheidung der Eltern, so Stadtsprecher Martin Leberenz.

Rückläufig sind die Schülerzahlen an der Sportschule, von 556 auf aktuell 493. Das liege vor allem am Weggang der Radsportler, die nun in Cottbus trainieren und zur Schule gehen. Mit 882 Schülern ist die Zahl für das Karl-Liebknecht-Gymnasium nahezu gleich geblieben. 2012/2013 lernten dort 885 Mädchen und Jungen. Das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium besuchen aktuell 549 Schüler. Vor vier Jahren waren es 525. Da hier das Prinzip "Aufnahme nach Eignung" gilt, ist die Entwicklung auf das Leistungsniveau der sich bewerbenden Schüler zurückzuführen.

In der Förderschule "Lessingschule" sind die Zahlen von 180 auf aktuell 140 gesunken. Demgegenüber verzeichnet die Hansaschule mit derzeit 89 Schülern einen Zuwachs von 21 Mädchen und Jungen.

Am Oberstufenzentrum (OSZ) Konrad Wachsmann gibt es zwei Trends: Während die Zahl der Schüler am beruflichen Gymnasium von 226 auf 289 gestiegen ist, ging die der Auszubildenden von 1642 auf 1966 zurück. Hier werden als Gründe die Auswirkungen der demographischen Entwicklung der 1990er-Jahre, die bei den Oberstufenzentren noch bis 2014 spürbar waren, sowie der Wegfall von technischen Ausbildungsberufen ab dem Schuljahr 2013/14 genannt.

Abzüglich der Azubis vom OSZ ergibt sich eine Gesamtschülerzahl von 5510. Das sind 225 mehr als vor vier Jahren.

"Unsere städtische Infrastruktur ist darauf ausgerichtet, allen Schülern gute Voraussetzungen für den Schul- und späteren Berufsweg zu bieten", sagte der für Bildung zuständige Beigeordnete Jens-Marcel Ullrich. "Mit dem schrittweisen Abbau des Sanierungsstaus verbessern wir die räumlichen Bedingungen, in denen unsere Kinder lernen sollen. Mit der bevorstehenden Neufestsetzung der Klassenstärken sorgen wir zudem für ein gutes Lernklima innerhalb der Klassen."