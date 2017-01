"Weichgespülte Alternative" im Fokus

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Das Kinder- und Jugendparlament ist tot, es lebe das Kinder- und Jugendparlament. So ließe sich die jüngste Wortmeldung der Stadtverordneten Ilona Pischel (Bündnis Eberswalde) zusammenfassen. Pischel setzt sich auf drei Seiten ausführlich mit den Formen demokratischer Mitbestimmung des Nachwuchses in Eberswalde auseinander.

Unter der Überschrift "Unverbindliche, projektorientierte Planspiele statt kontinuierlicher, aktiver Mitarbeit - die weichgespülte Alternative zum Kinder- und Jugendparlament" kritisiert sie eben diese Alternative, die angeblich moderner sei. Und vor allem einen Spaßfaktor habe: den "Jugenddialog Eberswalde JuDiE".

Die Resonanz beim ersten Treffen im Dezember "mit einigen wenigen interessierten Jugendlichen" - übersichtlich. Dafür aber mit solch innovativen Methoden wie "Karten ziehen, Ideen kneten". Dazu hätte es keines Projektbüros bedurft. "Wozu also Geld ausgeben, wenn man die Expertin (eine Jugendkoordinatorin - d. R.) im Haus hat?", fragt die Stadtverordnete, selbst bei der Premiere nicht dabei. Überhaupt hat sie ob des Erfolgs dieser Variante ihre Zweifel. "Wollen wir so junge Menschen an die Realität politischer Arbeit heranführen?" Die Stadtverordnete hält mit ihrer Position nicht hinterm Berg: Im Gegensatz zu Projekten und Planspielen ermögliche ein Nachwuchsparlament "ein direktes Mitwirken, Mitgestalten und Mitreden". Deshalb, so Pischels Forderung, brauche Eberswalde wieder ein Kinder- und Jugendparlament, um "das sich die Stadtverordneten bewusst kümmern".

Dieses Parlament - das sei "die konkrete Umsetzung von Jugendpartizipation". Es sei sogar möglich, das Gremium mit einem eigenen Etat auszustatten. Pischel verweist etwa auf die Stadt Offenburg, die 5000 Euro bereitgestellt habe. Ein Jugendparlament habe nicht an Modernität verloren, es müsse jedoch engagiert begleitet werden. Damit eben "junge Leute nicht die Lust an gesellschaftlicher Teilhabe verlieren".