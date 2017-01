Leben für den Schutz vor Feuer

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Seit 60 Jahren ist Otto Zastrow in der Freiwilligen Feuerwehr Zepernick Mitglied. Und Bernd Becker kann bereits auf eine 50-jährige Mitgliedschaft zurückblicken. In der Gemeindevertretersitzung am Montagabend wurde beide für ihr langjähriges Engagement und ihre Einsatzbereichschaft von Panketals Bürgermeister Rainer Fornell und Uwe Voß als Vorsitzendem der Gemeindevertretung ausgezeichnet.