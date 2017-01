Ein Stück Leidenschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Schwungvoll und doch mit Präzision bewegen sich die jungen Frauen über das Parkett, machen eine Drehung und kleine Sprünge. In einem Raum des Brecht-Gymnasiums ist das Training der Funkengarde in vollem Gange. Die Gruppe der Freienwalder Karnevalsgesellschaft bereitet sich auf die anstehenden Auftritte im Februar vor. Dieses Jahr sind sie etwas ganz Besonderes - der Karnevalsverein feiert sein 44.Jubiläum. Aufgrund des Jubiläums gebe es zu den Feierlichkeiten dieses Mal einen zusätzlichen Tanz, erzählt Trainerin Christine Jagdmann. Es sei stressig, da sie nur wenig Zeit hätten, sagt Christine Jagdmann, die die Gruppe zusammen mit Stefanie Viert leitet. Insgesamt drei Tänze, darunter ein Marsch und zwei Showtänze, stehen auf dem Programm. Einmal in der Woche ist für zwei Stunden Training angesagt. Und das fast das ganze Jahr über. Nur während einer kleinen Sommerpause und vier Wochen nach den Auftritten im Februar findet kein Training statt.