Luther Stiftung nimmt Anträge entgegen

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Frankfurter Luther Stiftung will in diesem Jahr wieder gemeinnützige Projekte in der Region finanziell unterstützen. "Projektanträge können ab sofort gestellt werden", sagt Schwester Christel Kruse aus dem Vorstand der Stiftung. Die Antragsunterlagen sind in der Heinrich-Hildebrandt-Straße 22 erhältlich. Die Anträge müssen keinen direkten Bezug zur Kirche haben, wohl aber einen sozialen oder pädagogischen Hintergrund und ein gemeinnütziges, mildtätiges Ziel. Die Entscheidungen fallen in drei Sitzungen des Vorstandes, die im März, Juni und September stattfinden.