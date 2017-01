Ausbaupläne für die Ostvorstadt

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Beeskows Tiefbauverwaltung nutzt derzeit die baufreie Winterzeit, um neue Bauprojekte für dieses Jahr vorzubereiten. Wie die zuständige Sachbearbeiterin Silke Post auf Anfrage mitteilt, wird der grundhafte Ausbau weiterer Abschnitte im Bereich Rouanetstraße/Schützenstraße in diesem Jahr ausgeschrieben. Wie bei den bereits abgeschlossenen Ausbaumaßnahmen in dem betroffenen Wohnviertel werden neben der eigentlichen Straße auch die Regenwasserableitung erneuert, die Straßenbeleuchtung modernisiert und Gehwege ausgebaut.

Vorbereitet wird auch der grundhafte Ausbau von Straßen in der Ostvorstadt (im Rahmen des Projekts Soziale Stadt) sowie der Neuen Heimat in Kohlsdorf. Weil laut Satzung Anliegerbeiträge erhoben werden müssen, gab es in den letzten Tagen an beiden Orten Anwohnerversammlungen, wo Grobplanungen samt Kostenschätzungen vorgestellt wurden. In Kohlsdorf hatte es zuvor Beschwerden über den schlechten Zustand der Anliegerstraße gegeben.