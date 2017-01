Pilotprojekt Biotonne wird ausgebaut

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Nach der erfolgreichen Einführung der Biotonne im vergangenen Jahr in der Gemeinde Wandlitz wird das Pilotprojekt 2017 auch auf Panketal und Ahrensfelde ausgedehnt. Wie Panketals Bürgermeister (SPD) Rainer Fornell in der Gemeindevertretersitzung am Montagabend ankündigte, sollen alle Panketaler Einwohner mit der Gebührenabrechnung im März eine umfassende Information über die Einführung der Biotonne im Mai erhalten. Nach Auskunft der Barnimer Landkreisverwaltung werden die Tonnen für Garten- und Küchenabfälle sowohl in Panketal als auch in Ahrensfelde zum Sommer ausgegeben. 2018 sollen als weitere Kommunen im Niederbarnim Bernau und Werneuchen folgen. Die Einführung des neuen Systems war von Anfang an schrittweise geplant.