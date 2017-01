"Ein angeleinter Hund zog vorbei"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547145/

Einzige Erinnerung an das Hochwasser von 1947: Ruth Haase zeigt ein Foto von der Überschwemmung damals. Die Wriezenerin lebt heute in dem alten Dammmeisterhaus ihrer Großeltern.

Einzige Erinnerung an das Hochwasser von 1947: Ruth Haase zeigt ein Foto von der Überschwemmung damals. Die Wriezenerin lebt heute in dem alten Dammmeisterhaus ihrer Großeltern. © MOZ/Katrin Hartmann

Selbst hat Ruth Haase es nicht erlebt, das Oderhochwasser von 1947. Aber sie hat die Erzählungen ihrer Großmutter Luise Künecke noch heute im Ohr. "Damals wohnte ich noch nicht in Wriezen. Meine Großmutter erzählte mir, dass sie und ihre Schwester mit dem Schlauchboot abgeholt werden sollten, da das Wasser drohte, über den Damm zu schwappen. Sie hatten aber großes Glück", sagt die mittlerweile 88-Jährige. Denn das Wasser hatte aufgehört zu steigen.

Eine Schwarzweißaufnahme aus dieser Zeit hat Ruth Haase noch zwischen den alten Familienfotos gefunden. Es zeigt die Brücke über die Alte Oder in Richtung Eichwerder. "Die Aufnahme hat der damalige Fleischermeister Wolfgang Kentel gemacht", erzählt die Wriezenerin, die seit 1989 in dem alten Haus ihrer Großmutter auf dem Damm wohnt. Das Bild hatte sie vor Jahren von dem alten Fleischermeister bekommen.

Das Foto zeigt schemenhaft den großen Kalkofenturm und das Wohnhaus, an dem eine Markierung vom Stand des Hochwassers angebracht wurde. "Rechts neben dem großen Baum ist das Chausseehaus zu sehen", beschreibt die Seniorin das Bild. "Hinten rechts ist das Dammmeisterhaus zu sehen", in dem ihre Großeltern lebten.

Sie selbst wohnte damals in Aschersleben. Dorthin hatte es ihre Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg gezogen. "Mein Vater hatte sich 1937 für eine Ausbildung bei der Bahn entschieden. Eigentlich kam er aus Neutrebbin. Aber nach dem Krieg wurde er dann nach Aschersleben versetzt", erinnert sich Ruth Haase.

Ihre Großeltern waren in der Heimat geblieben. Bereits 1912 hatten sie das alte Dammmeisterhaus am Wriezener Hafen gekauft. Dort hatten nach dem Einzug noch die alten Netze und Kähne gelegen, erzählt Ruth Haase. "Nebenan hatten zuerst noch ältere Damen gewohnt, die später ausgezogen sind", sagt die Oderbrücherin.

Über das Haus hatte sich ihr Großvater damals gefreut. Dass das Gebäude vom Hochwasser weitestgehend verschont blieb, hatte der Hausherr allerdings nicht mehr miterleben können. "Mein Großvater ist 1945 an Typhus gestorben", erzählt Ruth Haase. Da das Gebäude auf dem Damm errichtet worden war, erreichte auch der höchste Pegelstand die Mauern nicht.

Berichtet hatte Großmutter Luise Künecke ihren Kindern und Enkelkindern von dem Hochwasser über Briefe. "Als wir den ersten Brief erhielten, waren wir natürlich alle in Aufregung", sagt Ruth Haase. "Wir wussten ja nicht, ob das Wasser weiter gestiegen war. Das war ja nicht wie heute. Wir hatten kein Telefon oder ähnliches, sondern mussten Tage auf eine Antwort warten."

Das Wasser rund um den alten Hafen hatte umliegende Häuser sowie die Bahnlinie überflutet. "Hofseitig erreichte das Hochwasser nur die erste Stallstufe, so dass das Haus trocken blieb", so Ruth Haase. Aber ihre Großmutter und ihre Tante waren vom Wasser eingeschlossen. "Versorgt wurden sie mit Kähnen, so gut es ging." Vom Fenster aus konnten die beiden Schwestern vorbeischwimmende Kadaver, Holz und Stroh beobachten. Ihren Augen trauten sie kaum, als eine Hundehütte mit einem angeketteten Hund vorbei schwamm. "Aber, wer konnte ihn noch retten?", fragt Ruth Haase.

An den Häusern zeigte sich die Verwüstung nach Abzug des Wassers. "Als wir im Sommer zu Besuch kamen, konnten wir noch das Stroh in den Bäumen hängen sehen", erzählt die Oderbrücherin. Auch auf den Feldern hatte sich enorm viel Sand abgelagert.

Das Jahr 1947 war doppelt schwer. Nicht nur hatten die Einwohner unter der Zerstörung ihrer Stadt gelitten, sie mussten durch das Hochwasser auch beim Wiederaufbau zurückstecken. "Es war keine schöne Zeit. Aber sie konnten sich wenigstens selbst versorgen", erzählt Ruth Haase. Im Garten des Dammmeisterhauses stand ihnen ein Viertel Morgen zur Verfügung, auf dem sie Kartoffeln und anderes Gemüse anbauten. "Vieles wurde eingeweckt", sagt Ruth Haase.

Bis heute ist das alte Haus im Besitz der Familie. Nach dem Tod der Großmutter 1955 übernahm die Tochter, Ruth Haases Mutter, die Räumlichkeiten. Kurz vor dem Mauerfall zog Ruth Haase dann mit ihrem Mann in die Oderbruchstadt. "Wir wollten immer zurück in die Heimat. Hier hat es uns am besten gefallen." Dass sie ein paar Jahre später selbst ein Hochwasser miterleben sollte, ahnte sie zu dem Zeitpunkt noch nicht.

Haben auch Sie Erinnerungen an das Hochwasser 1947? Dann schreiben Sie und oder rufen Sie an. Wir kommen gern und schreiben Ihre Geschichte auf, Tel. 03346 472, E-mail: seelow-red@moz.de