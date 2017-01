Leidenschaft für Ruten und Blech

artikel-ansicht/dg/0/

Eine Rute allein reicht nicht. Zum Angeln gehört allerlei Zubehör. Angelschnur, verschiedene Angelhaken, Kescher, passendes Schuhwerk, ein Hocker müssen mit dabei sein. Da wird es auf dem Weg an den See schnell eng im Auto - wieso also nicht ein Fahrzeug anschaffen, das genügend Stauraum für Angelkoffer und ein paar Gleichgesinnte bietet? So ähnlich haben wohl René Kersten und Norbert Briesemeister gedacht, als sie sich vor fünf Jahren einen Barkas B 1000 vom Schrotthändler geholt und anschließend wieder fahrtüchtig gemacht haben.

"Zu DDR-Zeiten bin ich so einen als Gütertaxi gefahren", erinnert sich Briesemeister. Zwei Barkas stehen auf dem Hof von seinem Vereinskollegen Kersten, ein Bus und eine Pritsche. "Zufällig haben beide dasselbe Baujahr, 1974", sagt Kersten. Gemeinsam geangelt haben die beiden Männer mit weiteren Freunden schon immer gern. Die Tüftlerleidenschaft habe sich dazu gesellt und so kam die Idee zustande, beides einfach miteinander zu vereinen.

Im Dezember 2014 wurde der Verein "Angelfürstentum Uckermark" eingetragen. "Wir wollen einfach ein bisschen locker angeln, ein bisschen Spaß haben", sagt Briesemeister. Kersten ergänzt: "Einfach in Ruhe die Natur genießen, sicherlich auch mit einem gesunden Ehrgeiz, aber die Freude und das Zusammengehörigkeitsgefühl sollen im Vordergrund stehen."

Der Name des Vereins habe keinen geschichtlichen oder politischen Hintergrund. Es sei einfach ein kleiner Gag, eine Wortspielerei, die ausdrücken soll, "dass die Uckermark mit der Oder und ihren Seen die Möglichkeit bietet, in Ruhe und fürstlich angeln zu können", erklärt Briesemeister. Jedes der vier Vereinsautos ist durch ein Logo als solches gekennzeichnet. Zwei ältere Herren sind darauf zu sehen, mit langen Bärten und Angelrute in der Hand. "Das zeigt unsere Hoffnung auf eine Freundschaft, die bis ins hohe Alter hält, wenn wir auch lange Bärte haben", sagt Briesemeister. Das Logo und die grün lackierten Autos werden auf regionalen Anglerveranstaltungen und Oldtimertreffen regelmäßig bewundert. Zwei bis drei Oldtimertreffen besucht der Verein im Jahr. "Am weitesten weg war bisher Ribnitz-Damgarten", sagt Kersten. Auch auf der Schwedter 750-Jahr-Feier waren die Angelfürsten mit ihren Autos vertreten. Zum Schrauben an den Autos wird eine alte Tabakscheune genutzt. "Von Auto zu Auto lernt man immer mehr dazu", sagt Kersten, der beruflich im Landschaftsbau tätig ist, "man freut sich einfach, zusammen zu sitzen und kann immer Vereinsmitglieder um Hilfe fragen".

In der Scheune steht das Gehäuse eines Wartburg 312, Baujahr 1965. So einer war Kerstens erstes Auto. "Das war schon immer mein Traum, so einen Wagen nochmal zu haben", sagt er. Bis der Wartburg wieder fahren kann, werden ein bis zwei Jahre vergehen, schätzen die Männer. Jetzt im Winter haben sie für die Schrauberei mehr Zeit als zwischen Frühjahr und Herbst - dann lasse es sich am besten angeln, sagt Briesemeister. Aber auch Kälte hält nicht vom Hobby ab. "Da gibt es dementsprechende Kleidung und vorgekochte Brühe", wirft Vereinsmitglied Maik Schmökel ein. "Dann geht das schon."

Mehr über den Verein unter: www.facebook.com/public/Angelfürstentum-Uckermark