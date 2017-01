Beschluss überrascht Nachbarn

artikel-ansicht/dg/0/

Hoppegarten/Neuenhagen (MOZ) Einen Beschluss mit Auswirkungen über die Hoppegartener Gemeindegrenzen hatten die Hoppegartener gefasst. Sie strichen aus dem aktuellen Haushalt die Mittel für ein erweitertes touristisches Leitsystem. Im Haushaltsentwurf hatten fürs Leitsystem Gartennachbarn in Vorbereitung der IGA 22 000 Euro gestanden und für den weiteren Ausbau des Tourismus-Leitsystems waren noch einmal 50 000 Euro für 2017 und Folgejahre vorgesehen. Der Begründung des CDU-Antrags, dass "ein Mehrwert für die Gemeinde aufgrund anderer, bedeutenderer Vorhaben" für die Hoppegartener "nicht zu erkennen" sei, waren die Gemeindevertreter mehrheitlich gefolgt.

Das Leitsystem sollte aber nicht nur zur IGA-Zeit in der Korrespondenzregion den Besuchern angeboten werden, sondern darüber hinaus über einen ausgewiesenen Radrundweg Nachbarkommunen verbinden.

Von Neuenhagener Seite wurde die bisherige gute Zusammenarbeit in der IGA-Korrespondenzregion ausdrücklich gewürdigt. "Auch zu den Berlinern besteht ein enger Kontakt", erklärte Fachbereichsleiterin Janina Meyer-Klepsch. Die neue Radrundtour sei inzwischen fertig und das weitergehende Infosystem dafür vorbereitet. Zwar seien die Fördermittelbeträge aus dem Leader-Programm noch nicht eingetroffen, "aber die folgen demnächst", sagte Janina Meyer-Klepsch.

Überrascht reagierten die Neuenhagener daher auf den Haushaltsbeschluss der Hoppegartener. Im Bauausschuss wurde am Montag besorgt nachgefragt, ob das gemeinsame Projekt am Ausstieg der Hoppegartener scheitern könnte. Bürgermeister Jürgen Henze erklärte, dass die "Grundbeschilderung" bereits gesichert sei. Man aber hoffe, dass sich die Hoppegartener noch einmal damit befassen würden. Dieselbe Hoffnung hatte auch Hoppegartens Bürgermeister Karsten Knobbe in seiner Neujahrsansprache zum Ausdruck gebracht.