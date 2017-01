Pro und kontra Alkoholverbot im Zentrum

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Idee, das im Bereich des Lennéparks geltende Alkoholgenussverbot auszuweiten auf das Areal am ehemaligen Lichtspieltheater der Jugend, ist durchaus umstritten. Das zeigte sich am Dienstag am MOZ-Lesertelefon zu diesem Thema. Viele Anrufer lobten, das geltende Verbot werde durch das Ordnungsamt gut durchgesetzt und der Lennépark könne jetzt wieder ohne Angst vor Belästigungen und Pöbeleien betreten werden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547148/

"Ich finde das sehr gut, dass die Stadt das geschafft hat, dort Ordnung reinzubringen", sagte beispielsweise MOZ-Leser Wolfgang Hagen. "Es ist so schön, dass dort niemand mehr trinkt, die Leute anpöbelt und in die Büsche pinkelt." Ein Alkoholverbot am alten Kino würde er begrüßen. "Damit würde die Innenstadt noch attraktiver."

Ein Teil der Trinker seien ja Polen, weiß Wolfgang Hagen. "In Slubice dürfen sie nicht mal mit einer Fasche in der Öffentlichkeit rumlaufen, da würden sie sofort bestraft. Also kommen sie zu uns, um hier zu trinken." Er wäre dafür, "dass sie in Polen belangt werden, wenn sie hier erwischt werden".

Mitleid mit den Trinkern sei unangebracht, meint der Frankfurter. "Es darf nicht sein, dass jeder andere zahlen muss, wenn er mal falsch parkt, und diese Leute machen, was sie wollen, und vermüllen alles." Letztlich lebten diese Menschen "von unseren Steuern. Sie trinken lieber, statt arbeiten zu gehen."

Auch Lieselotte Mautner ist dafür, das Alkoholverbot auszuweiten. "Am besten wäre es, dass überall in Deutschland in der Öffentlichkeit nicht getrunken werden darf - so wie das auch in den USA ist." Genauso sieht das auch Bernd Falke. "Die Trinker verschandeln unser Stadtbild", schimpfte er. "Gäste unserer Stadt, die vom Bahnhof ins Zentrum kommen, sehen zuerst diese Leute. Man schämt sich ja für diesen Anblick!"

Auch Ingrid Schünow findet diesen Anblick nicht schön, betont aber: "Das Verbot ist keine Lösung. Man muss das Übel an der Wurzel packen." Denn jedes Verbot ziehe nur eine Verdrängung nach sich. "Verbieten wir ihnen das Trinken an einer Ecke, suchen sie sich eben eine andere Ecke. Gebt diesen Leuten Arbeit, sie brauchen Beschäftigung, und wenn es nur ein Zuverdienst zur Sozialhilfe ist", sagte sie. Slubice sei sehr sauber, denn dort sammle immer jemand Flaschen und Müll auf. Frankfurt dagegen sei an vielen Ecken dreckig, da könnten diese Menschen sinnvoll eingesetzt werden. "Mir tun diese Leute eigentlich leid, die haben ja keine Perspektive. Deshalb müssen sie beschäftigt werden."

Und was meinen Sie? Schreiben Sie uns: frankfurt-red@moz.de.