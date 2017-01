Strukturen des Vorläufigen erkundet

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547149/

"Ich kenne jetzt Land und Leute etwas besser, weiß mehr über die Denkweisen", erklärt Detlef Mallwitz. Alexandra Karrasch und er haben sich die kleineren Funktionsräume, die Lehrer- und Direktorenzimmer des ehemaligen Ortwiger Schulgebäudes zum Wohnen hergerichtet. Vor allem, weil sie sich leichter warm halten lassen. Die Küche zum Beispiel, in der es sich herrlich plaudern lässt, hat schon die Anmutung einer Berliner Altbauküche. Früher befanden sich dort die Jungen-Toiletten.

Auch während seiner Zeit als Heimatstubenleiter hat sich Detlef Mallwitz seiner Kunst gewidmet. Seine Arbeiten stehen in Athen, Berlin, Kiel, London, New York und Zürich. Aber auch in Ortwig. In den einstigen Klassenräumen sind aktuelle und ältere Objekte zu sehen. Bei ihnen geht es um Strukturen, die meist den Anschein haben, als seien sie in der Bewegung eingefroren worden. In diesem Festhalten des eigentlich Pulsierenden, Wachsenden oder sich Bewegenden ist auch eine Gemeinsamkeit der künstlerischen und der lokalhistorischen Gegenstände von Detlef Mallwitz zu finden: Beide sind ebenso vorläufig wie in Veränderung.

"Ich interessiere mich für Strukturen. Und so habe ich versucht, über die Topografie zum Raum zu finden", sagt Mallwitz. Es hatte die Letschiner schon überrascht, als er bei der Einteilung der Gemeindestruktur zu Begriffen fand wie "Küstendörfer" und "Kerndörfer". Dies mehr auf Grund ihrer topografischen Lage als der Historie. Immerhin brachten diese neuen Begriffe auch eine andere Perspektive auf die Historie, auf das Gemeinsame und Besondere der Dörfer an der Oder. Inzwischen hat ihn diese Art der Aneignung so gepackt, dass er auch im Ruhestand, der am 25. Februar beginnt, daran weiterarbeiten möchte.

Ob Kunstausstellung oder thematische Veranstaltungen zur Geschichte: Er habe sich stets über das große Interesse gefreut, das den Veranstaltungen der Heimatstuben entgegengebracht wurde. Besonders gern denkt er an die Sommerveranstaltung in Wollup zurück. Es war eine der wenigen Aktionen, an denen sich auch Kinder und Jugendliche beteiligt hatten. Ansonsten hatten die Heimatstuben vor allem ältere Besucher.

Ins Oderbruch, das immer wieder von neu hinzu Gekommenen besiedelt wird, war Detlef Mallwitz als 57-Jähriger gezogen. Zunächst hatte ihn die Neubarnimer Schule als Wohnatelier interessiert, da er mit seiner Frau bei Freunden in Neubarnim gewohnt hatte. Doch da waren die Eigentumsverhältnisse unklar, so dass schließlich die Ortwiger Schule zum Domizil des Künstlerpaars wurde.

Ein kleines Foto in seinem Atelier kündet vom weiten Weg, den Mallwitz bis in diesen Oderbruch-Hafen hatte. Es zeigt ein Modell vom antiken Olympia, das seine Eltern, die Archäologen waren, angefertigt hatten. Zusammen mit den drahtigen, geometrischen Kunstobjekten ergibt sich eine historische Dimension: Seine Eltern hatten ihn als Zweieinhalbjährigen mit nach Athen genommen. Dort wuchs er auf und machte sein Abitur. In Stuttgart studierte Detlef Mallwitz Architektur, an der Berliner HdK Bildhauerei. Er war Lehrer an der Berliner TU, an der Kieler Kunsthochschule, an der Bauhaus-Uni in Weimar sowie in Boston. Auch von Ortwig aus hat Mallwitz weiterhin Lehraufträge erfüllt; eine Arbeit, die er auch im sogenannten Unruhestand fortzusetzen gedenkt.

"Nach dem Spiel ist vor dem Spiel" heißt am 25. Februar ab 14 Uhr ein Kultur-Nachmittag, bei dem Detlef Mallwitz den Staffelstab der Leitung der Heimatstuben an Edgar Petrick abgibt. Natalja Schwenkner und Antje Roterberg-Alemu musizieren zu Gesprächen und Buffet.