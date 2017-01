Montag klingt nach Gospel

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547150/

Als es losgeht, zieht Ron Schmuck die Schuhe aus. Auf Strümpfen tanzt der Chorleiter inmitten der 25 Sänger umher. Zu seiner Rechten stehen vier Herren, die Bässe, zu seiner Linken vier weitere, die Tenöre. Die nimmt er sich ganz genau vor: "Ihr habt eure Stimme nicht hingekriegt", sagt er mit seinem rollenden amerikanischen Akzent zu den vier Männern.

Also gibt es noch ein paar Durchläufe von "Morgenlicht leuchtet", der eingedeutschten Variante von Cat Stevens Hit "Morning Has Broken". Danach setzen auch die 17 Frauen wieder ein, die in die Gesangsstimmen Alt und Sopran eingeteilt sind. Sie müssen aufstehen für eine schwungvolle Interpretation des Traditionals "Amen/This Little Light Of Mine".

Jeden Montagabend um 19.30 Uhr zieht das pralle Leben ins Gemeindehaus in Groß Schönebeck ein. Immer dann, wenn sich der Kirchenchor zur Probe trifft. Gegründet hat ihn Ron Schmuck vor knapp drei Jahren. Damals ist der in Virginia, dem nördlichsten der US-Südstaaten, aufgewachsene Musiker nach Groß Schönebeck gezogen. Gemeinsam mit seiner Frau Conny. Die wiederum stammt aus Zerpenschleuse, deswegen fiel die Wahl des Wohnorts auch auf den Norden Brandenburgs.

In Deutschland ist Schmuck - ein kompakter, energiegeladener Mann mit intensiven blauen Augen und raspelkurzem Haar - allerdings schon viel länger zu Hause, nämlich seit den 70er-Jahren. Als amerikanischer Soldat war er auf dem Berliner Teufelsberg stationiert. Um gleichzeitig seine Vorliebe für die Musik ausleben zu können, hat er sich einen Künstlernamen zugelegt: Ron Randolf. Unter dem tritt er noch heute auf, unter anderem bei der Konzertreihe "Schorfheide-Klänge", die er mittlerweile für die Groß Schönebecker Gemeinde organisiert. Den Chor jedoch, den leitet der 62-Jährige unter seinem bürgerlichen Namen.

Die Idee, den gemischten Chor von Groß Schönebeck wiederzubeleben, ist Ron Schmuck gemeinsam mit dem damaligen Pfarrer des Schorfheider Ortsteils gekommen, Stephan Flade. Der hatte ihm geholfen, eine Wohnung im Dachgeschoss des Gemeindehauses zu finden. "Ich wollte einfach "Dankeschön' sagen, dass ich hier sein kann", sagt Schmuck am Montagabend - Momente, bevor die ersten Chormitglieder zur Probe eintreffen.

Eine von ihnen ist Corinna Duske. Wie viele andere Mitglieder hat die Groß Schönebeckerin über Freunde vom Chor erfahren. "Das ging wie stille Post", erklärt sie. Dabei hat sie vorher überhaupt nicht gesungen - "das letzte Mal in der Schule", sagt Corinna Duske. Jetzt sind die montäglichen Proben zu einem wichtigen Teil ihrer Woche geworden: "Nach einem langen Arbeitstag ist das Entspannung."

Ilona Schönfeld hingegen, die 25 Jahre lang die Groß Schöne-becker Kita geleitet hat, kommt aus einer anderen Motivation zum Singen. "Ich habe ja aufgehört in der Kita und mir gedacht, irgendwas muss man machen", erklärt sie. Da ist ihr der Chor gerade recht gekommen. "Wir sind 'ne lustige Truppe", sagt Ilona Schönfeld. Tatsächlich wird viel gelacht und geredet - sowohl vor und während der Probe als auch im Anschluss, wenn einige Chormitglieder länger bleiben, um bei einem Getränk "über Gott und die Welt zu reden", wie Ron Schmuck sagt.

Mit kirchlichen Dingen haben viele der insgesamt 40 Mitglieder nicht viel am Hut. Doch das macht nichts: "Wir singen auch Popsongs, Volkslieder und "Hey Joe'", erklärt er. Der Chorleiter selbst ist in der Baptisten-Tradition der Südstaaten aufgewachsen und durchaus gläubig. Die gesitteten Gottesdienste deutscher Prägung sind für ihn Neuland gewesen: "Das ist alles ein bisschen ruhiger als ich es gewöhnt bin", sagt er.

Nun versucht er, den Schwung seiner Heimat mit nach Groß Schönebeck zu bringen. Zum Beispiel mit Gospel-Songs wie jenes "Amen/This Little Light Of Mine", das die Gruppe gemeinsam anstimmt. Alle klatschen, singen, Schmuck spielt dazu auf der Gitarre und tanzt, befreit von der Last seiner Schuhe. Ein Durchgang genügt und der Song sitzt.

Nächster Chor-Auftritt: 19. Februar, 14 Uhr, Immanuelkirche, zur Begrüßung der neuen Groß Schönebecker Pfarrerin; Schmuck solo: "Hommage an John Lennon", 18. Februar, 20 Uhr, im "Goldenen Löwen", Wandlitz