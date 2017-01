Ausbau der Rad- und Gehweg beginnt

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Zustand von Geh- und Radwegen in der Stadt ist an vielen Stellen schlecht. So drastische Maßnahmen, wie im östlichen Bereich der Straße der Republik, sind dann aber doch die Ausnahme. Weil sich die Betonplatten im Abschnitt zwischen Gubener Straße und Einfahrt zur Eisenbahnstraße gleichsam in Staub aufgelöst haben, hatte sich die Stadt dazu entschieden, Bereiche zu sperren, beziehungsweise mit einer Erdschicht auszubessern. Vor allem Radfahrer haben sich darüber geärgert, weil sie die Absperrung als Sturzgefahr sehen.

Für die Nutzung gesperrt: Der Geh- und Radweg in der Straße der Republik befindet sich in einem desolaten Zustand. © MOZ/Gerrit Freitag

In diesem Jahr soll die provisorische Lösung nun durch eine komplette Sanierung ersetzt werden. Bürgermeisterin Dagmar Püschel (Die Linke) hatte beim Neujahrsempfang in der langen Liste von Investitionen, die in diesem Jahr geplant sind, auch angekündigt, dass 490000 Euro für die beidseitige Sanierung des Geh- und Radweges reserviert sind. In Angriff genommen werden soll das Teilstück der Straße der Republik zwischen der Gubener Straße und der Einfahrt zur Eisenbahnstraße kurz vor der Eisenbahnbrücke.

Hauptstreitpunkt, der den Stadtentwicklungsausschuss schon mehrfach beschäftigt hat, ist die Frage, was bei den Nebenanlagen saniert werden soll. Die Stadt argumentiert nicht zuletzt aus Kostengründen dafür, nur die Gehwege auszubauen und zu sanieren, die Radfahrer auf der Straße zu führen auf einem eigenen Schutzstreifen, da die Fahrbahn mit zwei Fahrspuren breit genug sei.

In der überarbeiteten Prioritätenliste, die in den nächsten Ausschüssen beraten werden soll, ist in den näheren Erläuterungen zu dem Bauprojekt in der Straße der Republik ausgeführt, dass die Voraussetzungen für einen benutzungspflichtigen Radweg nicht gegeben sind. Es gibt aber wohl Überlegungen, die Breiten so zu gestalten, dass sowohl Fußgänger als auch Radfahrer die Anlagen neben der Straße nutzen können. "Unter Berücksichtigung mobilitätsbehinderter Menschen und das zwei Fußgänger sich begegnen können sollten die Gehwegbreiten beidseitig der Fahrbahn 2,30Meter betragen", heißt es in der Prioritätenliste. Momenten steht ein Gehweg und ein Radweg zur Verfügung, die jeweils zwei Meter breit sind.