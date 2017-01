Die Welt tanzt in der Uckermark

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547152/

Was 2012 in New York begann, sich über Paris, London, Barcelona, Johannesburg, Sidney, Rio de Janeiro, Berlin und über die ganze Welt ausbreitete, kam 2016 erstmals auch in der Uckermark, in Angermünde an. Eine Initiativgruppe von Frauen und Mädchen der Tanzgruppen der Uckermärkischen Musik- und Kunstschule von Tanzlehrerin Christina Greßmann startete auf dem Angermünder Marktplatz die Premiere für One Billion Rising ("Eine Milliarde erhebt sich") als weltweit größte Massendemo gegen jede Form von Gewalt an Frauen und Kindern.

Mehr als 200 Menschen aus Angermünde, Schwedt und vielen Orten der Region tanzten am 14. Februar 2014 auf dem Angermünder Marktplatz. 2017 sollen es mindestens wieder genauso viele werden, vielleicht auch mehr. Die Projektgruppe hat sich wieder zusammengefunden, hat neue Mitstreiter und noch mehr Unterstützer im Boot, um One Billion Rising in der Uckermark nicht zur Eintagsfliege werden zu lassen. Am 14. Februar, ab 16.30 Uhr gibt es auf dem Angermünder Marktplatz die zweite Auflage des mitreißenden Tanzstreiks. Die Projektgruppe trifft sich jeden Montag ab 17.30 Uhr in der Freien Schule Angermünde, um die Aktion organisatorisch durchzuplanen und die Choreografie des Tanzes zu üben. Alles ehrenamtlich. "Wir haben in diesem Jahr die Schulen ins Boot geholt, ein extra Schulprojekt One Billion Rising an der Freien Schule und der Bruhnschule gestartet und Tanzgruppen in der Uckermark angefragt, zum Beispiel die Dampfwalzen aus Frauenhagen oder Phoenix aus Schwedt", erzählt Marine Gieche, eine der Initiatorinnen. Zwei Schülerinnen üben gerade einen Song mit Gesang und Klavier ein, es wird wieder den globalen Tanz mit einer mitreißenden Choreografie geben, den jeder sehr leicht nachtanzen kann. Die Polizei ist erstmals mit einem Infomobil zum Thema Gewaltprävention dabei. Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Ute Armenat, hat ihr Kommen angekündigt und spricht ein Grußwort. Es wird Überraschungen geben. Regionale Sponsoren unterstützen das Projekt. "Wir hoffen, dass ganz viele Uckermärker an diesem Tag den Weg auf den Angermünder Marktplatz finden."