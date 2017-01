Zehn reiche Kommunen zahlen 43,5 Millionen Euro

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Zehn Kommunen haben in diesen Tagen Post vom Finanzministerium bekommen. Sie müssen bis zum 25. Februar die Finanzausgleichsumlage, kurz Reichensteuer genannt, zahlen. Insgesamt werden 43,5 Millionen Euro in den Topf der Kommunalfinanzen fließen - so viel wie noch nie seit Einführung der Abgabe im Jahre 2012.